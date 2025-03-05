انطلاق فعاليات مهرجان أسوان لأفلام المرأة.. ولبلبة تبدأ ندوتها بحداد على وليد مصطفى

كتبت: بسمة شطا وأميرة عزالدين

انطلق منذ قليل أولي فعاليات مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة في دورته التاسعة من مدينة أسوان، على هامش تكريم الفنانة لبلبة بجائزة إيزيس عن إنجاز العمر في حفل الافتتاح مساء أمس الجمعة.

وبدأت الفنانة لبلبة، ندوتها اليوم السبت في مهرجان أسوان الدولي للأفلام، بطلب الحضور الوقوف دقيقة حداد على روح المنتج الراحل وليد مصطفى والذي توفى في الساعات الأولى من صباح اليوم، ونعته زوجته الفنانة كارول سماحة بكلمات مؤثرة ووصفته بالمناضل إزاء صبره على مرضه.

مهرجان أسوان أفلام المرأة

مع وصول الفنانة لبلبة إلى القاعة لحضور الندوة، استقبلها الحمهور بالتصفيق الحار وبحفاوة كبيرة، ووجهت لهم كلماتها بسعادة بالغة بقولها «صباح الخير.. مبسوطة إنِ معاكم النهاردة.. بشكركم جدا».

حرص عدد من الفنانين على حضور ندوة الفنانة لبلبة بمهرجان أسوان الدولي اليوم، من بينهم ميدو عادل وبوسي شلبي وغيرهم.