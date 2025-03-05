تسريحات عرائس صيف 2025.. اختاري الأنسب لوجهك

إسراء عبد العزيز

في يوم العمر لا تكتمل إطلالة العروس دون تسريحة شعر تليق بجمالها وتفاصيل فستانها، ومع بداية موسم صيف 2025، كشفت دور الأزياء والمجلات العالمية عن توجهات جديدة في عالم تسريحات العروس، تتنوع بين الكلاسيكي الملكي والبوهيمي الناعم، لتمنح كل عروس لمسة خاصة تعبّر عن شخصيتها، لذا إليكِ إطلالات من صيحات الموسم الأكثر رقيًا وفقًا لمجلة Harper’s Bazaar.

تسريحات عرائس صيف 2025

1- الكعكة المنخفضة الأنيقة الكلاسيكية الخالدة تعود بقوة ففي عروض ربيع وصيف 2025، لفتت الأنظار الكعكة المنخفضة المشدودة بأسلوب ناعم، والتي تليق بالعروس التي تبحث عن إطلالة راقية وهادئة، وظهرت هذه التسريحة في عروض Carolina Herrera، مزينة بأكسسوارات معدنية بسيطة تضيف لمسة من الفخامة دون مبالغة.

2- الشعر الويفي المنسدل والبساطة الساحرة ولا تزال تسريحة الشعر الويفي المنسدل تحتل مكانتها، خاصة مع اللمسة الطبيعية التي تمنح العروس إطلالة رومانسية.

3- الجدائل الناعمة مع اللمسات الزهرية للبنات الحالمات والضفائر الرقيقة المتداخلة مع ورود صغيرة من نفس لون الفستان، برزت في عروض Marchesa وReem Acra، وهي تسريحة تناسب العروس ذات الطابع الأنثوي الحالم، وهذه الإطلالة تعكس براءة وأناقة في آنٍ واحد، خاصة مع مكياج ناعم وإكسسوارات لؤلؤية.

4- التسريحة الفرنسية المرفوعة والفخامة الملكية وإذا كنتِ من عاشقات الإطلالات الفاخرة، فإن التسريحة الفرنسية المشدودة لأعلى مع لمسات لمّاعة، هي خياركِ المثالي، حيث ظهرت في عروض Elie Saab بتناسق رائع مع التاج والأقراط الطويلة، وهي تليق بالفستان ذو الياقة العالية أو الأكتاف المكشوفة.

5- الشعر المجعد الطبيعي من خلال تمكين الجمال كما هو واتجهت العديد من العرائس إلى إبراز جمالهن الطبيعي، وتحديدًا الشعر المجعد الذي يمكن ترتيبه بشكل مميز دون فرده.

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