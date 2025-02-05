صيحات موضة لم تعد رائجة في صيف 2025… تجنبيها للحفاظ على أناقتك

إسراء عبد العزيز

في كل موسم تظهر صيحات جديدة وتختفي أخرى، لكن ليس كل ما هو شائع يناسب الإطلالة العصرية والأنيقة، لأن بعض القطع التي كانت موضة رائجة في السنوات الماضية لم تعد مرغوبة هذا الصيف، بل يعتبرها خبراء الموضة اليوم من الأخطاء الشائعة التي تفسد الإطلالة بالكامل، لذا خلال السطور التالية تستعرض «الوطن» أبرز الصيحات التي ينصح خبراء الأناقة بتجنّبها في صيف 2025، وفقا لـ«Harper’s Bazaar».

صيحات موضة لم تعد رائجة في صيف 2025

1- البنطلونات ذات الخصر المنخفض جدا، فعلى الرغم من عودتها في بعض العروض، فإن كثيرا من خبراء الموضة يرون أن هذا النوع من القصات لم يعد يعبر عن الذوق العصري، خاصة مع تصاميم غير متوازنة للجسم، وينصح باختيار الخصر المتوسط أو العالي الذي يمنح تناسقا أكثر وأناقة.

2- الكعب العالي جدا Platform Heels، وعادت لفترة قصيرة لكنها اختفت سريعا، كونها غير عملية وتؤثر سلبا على تناسق الإطلالة، والأفضل هذا الصيف هو الاتجاه للأحذية المسطحة أو ذات الكعب المريح المتوسط.

3- الإكسسوارات المبالغ فيها والضخامة الزائدة في الإكسسوارات، خاصة القلادات أو الأقراط، ولم تعد موضة هذا الموسم والاتجاه الآن هو للأناقة البسيطة واللمسات الهادئة، التي تكمل الإطلالة من دون أن تطغى عليها.

4- الجينز الممزق المبالغ فيه، وعلى رغم أنه كان موضة سائدة لسنوات، إلا أن الجينز الممزق بشكل مبالغ فيه خرج تماما من دائرة الموضة لصيف 2025، والاتجاه الحالي يميل نحو الجينز الكلاسيكي أو بقصات نظيفة ومرتبة.

5- طبعات الحيوانات Animal Prints الصارخة، وعلى الرغم من جرأتها، فإن الطبعات الصاخبة مثل جلد النمر أو الزيبرا لم تعد مناسبة للأناقة اليومية، استبدلت هذا الصيف بنقشات أكثر نعومة وهدوءا، مثل الأزهار الدقيقة أو الألوان السادة.