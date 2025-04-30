كلاسيكيات الأحذية تكتسح موضة صيف 2025.. تصاميم مريحة وكعب صغير

عالم الموضة في حركة دائمة، لا يعرف الثبات بل يشهد تحولات جذرية ومفاجآت متجددة، وتبرز صيحات جديدة تخطف الأنظار غالبًا ما تعود الكلاسيكيات الأنيقة لتتربع على عرش الموضة من جديد، ومؤخرًا، كشفت مجلة «Elle» الفرنسية عن عودة قوية لبعض القطع الكلاسيكية التي يمكن تنسيقها بسهولة مع مختلف الإطلالات، لتمنح المرأة لمسة عصرية أنيقة ومتنوعةأحذية الجيلي

تتصدر أحذية الجيلي موضة 2025، بالرغم من وجودها منذ سنوات عديدة، ولكن تتوافر هذا العام بتصاميم جديدة ومتنوعة، وتتوفر بألوان عديدة، وتشبه في الشكل أحذية الباليه المسطحة، لكنها تحتوي على كعب صغير، وبأقمشة تشبه الكروشيه.

صندل الصياد الكلاسيكي

يتصدر صندل الصياد الكلاسيكي موضة 2025 أيضًا، ويتوفر منه اللونين البرتقالي والأخضر فقط، إلا أنه يناسب الملابس الصيفية خاصة الفساتين ذات اللون الأبيض، وجميع درجات البني.

الأحذية المفتوحة

أصبحت الأحذية المفتوحة أكثر موضة من الأحذية المغلقة، وتتوافر بألوان عديدة، وتعد مناسبة للخروجات البسيطة، والذهاب إلى العمل وأماكن التجمعات، ويمكن ارتدائها على كافة أشكال الملابس.

الأحذية المسطحة الشفافة

تتوافر الأحذية المسطحة الشفافة بألوان متنوعة، ويمكن اعتبارها من أحدث صيحات الصيف، ويوجد منها الكعب العالي والمنخفض، ويمكن ارتدائها على تنورة قصيرة أو طويلة وكذلك الفساتين الطويلة، القصيرة، المنقوشة، والسادة، وتناسب الملابس الرسمية أيضًا مثل البدلة.