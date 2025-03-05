سعر الأرز الشعير اليوم السبت 3-5-2025 في الأسواق.. «رفيع وعريض الحبة»

سعر الأرز الشعير اليوم السبت 3-5-2025 في الأسواق.. «رفيع وعريض الحبة»

سعر الأرز الشعير اليوم السبت 3-5-2025 في الأسواق.. «رفيع وعريض الحبة»

كشف نقيب الفلاحين، حسين أبو صدام، عن سعر طن الأرز الشعير اليوم السبت 3-5-2025، حيث سجل سعر الأرز الشعير للمستهلك في الأسواق المحلية مستويات مستقرة لأغلب الأصناف، وقد يختلف السعر من منطقة لأخرى ومن تاجر لآخر حسب جودة ونوع الأرز.

سعر طن الأرز الشعير اليوم فى الأسواق

أوضح «أبو صدام» في تصريحاته لـ«الوطن» أن سعر طن الأرز الشعير اليوم فى الأسواق للمستهلك يتفاوت ما بين 16.5 ألف و 17.5 ألف وذلك على حسب الصنف ونوع حبة الأرز والجودة، وأغلبها سجل الأسعار الآتية:


- سجل سعر طن الأرز الشعير اليوم السبت فى الأسواق نحو 16.5 ألف للأصناف رفيعة الحبة.

- بينما سجل سعر طن الأرز الشعير اليوم بالنسبة إلى الأصناف عريض الحبة، نحو 17.5 ألف جنيه للطن.


سعر طن الأرز الأبيض اليوم


- سعر طن الأرز الأبيض رفيع الحبة، سجل حوالي 25 ألف جنيه للطن بينما يصل سعر الكيلو للمستهلك بقيمة تصل نحو 30 جنيها.

-سعر طن الأرز الأبيض اليوم عريض الحبة، سجل نحو 26 ألف، بينما يصل سعر الكيلو للمستهلك بقيمة تصل نحو 32 جنيها.

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