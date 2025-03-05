رئيس «نقابة النيابات»: توصيات الرئيس السيسي في عيد العمال تجسد تقديره لكل يد عاملة

قال كريم عبدالباقي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم ورئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها، إن خطاب السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال أحتفالية عيد العمال والتوصيات الخمسة التي عبر من خلالها عن مطالب العمال التي نادوا بها خلال السنوات الماضية، إنما يجسد التقدير العميق من جانب الرئيس تجاه عمال مصر ورغبة الدولة في العمل علي الارتقاء بمنظومة العمل وتأهيل الشباب لسوق العمل وتدريبهم من خلال المنح المجانية التي تحدث عنها فخامة الرئيس خلال الاحتفالية.

وأكد عبدالباقي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: الدولة ومن خلال أجهزتها المختلفة سوف تعمل علي تحقيق توصيات الرئيس بما يضمن بيئة عمل متوازنة تراعي فيها مصلحة أطراف العمل الثلاث، ومن خلال سرعة الفصل في القضايا العمالية سوف يتحقق معها مفهوم العدالة الناجزة، وكذلك تنظيم قانون العمالة المنزلية مما يوفر لفئة كبيرة داخل المجتمع مظلة حماية اجتماعية وتأمينية كذلك.

وتابع: إن قرار تشكيل اللجنة الدائمة لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل فور اطلاقها، وهي من الأمور التي ننتظر الإعلان عنها وندعمها من خلال النقابة، خاصة وان نقابة النيابات والمحاكم عملت بالتوازي مع الدولة في تدريب وتثقيف كوادرنا النقابية بما يخدم بيئة العمل والتدريب علي أساسيات التحول الرقمي.