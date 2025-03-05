عادة شائعة تسبب جفاف الشفاه في فصل الصيف.. التخلص منها صعب

عادة شائعة تسبب جفاف الشفاه في فصل الصيف.. التخلص منها صعب

عادة شائعة تسبب جفاف الشفاه في فصل الصيف.. التخلص منها صعب

ترطيب الشفاه من المعايير الأساسية لجمال الوجه، سواء الرجال أو السيدات، فجفافها أمر مزعج للغاية، لذا يرغب الجميع في الحصول على شفاه خالية من أي تشققات أو تقشر، الذين يعانون منها بشكل أو بآخر خلال فصل الصيف، ويكون ذلك عن طريق اتباع عادة شائعة، لابد من الابتعاد عنها، قدر الإمكان.

عادة شائعة يغفل عنها الجميع تسبب جفاف الشفاه

الجفاف أو التقشر، قد ينتج عن التهاب الشفاه نتيجة العدوى البكتيرية أو الفطرية، والتي تصيب الشفاه نتيجة عادة لعق الشفاه الشائعة، إذ يظن البعض أنه يرطبها بهذه الطريقة، دون أن يدرك كونها أحد الأسباب التي تسبب الجفاف، وقد يكون علاجها أصعب لأن العلاج منها والابتعاد عن تلك العادة صعب.

الشفاه

عندما يحدث جفاف الشفاه، من الطبيعي لعقها وترطيبها باللعاب، ولكنه يتبخر بشكل سريع، ويجعل الشفاه جافة أكثر من قبل، وفي بعض الأوقات يحتوى اللعاب على بقايا طعام، تزيد من تهيج الجلد على الشفاه، وزيادة الجفاف والتشقق، وفق ما نشره موقع «health shots».

أضرار الاستحمام بالماء الساخن

ومن بين العادات التي يقع فيها البعض وخاصة محبي الاستحمام بالماء الساخن في الصيف، قد تؤدي إلى تشقق الشفاه أيضًا، وذلك لأن جلدها أرق من جلد باقي أجزاء الجسم، ويكون أكثر عرضة للجفاف، بسبب فقدها للغدد الدهنية، لذا يجب الترطيب بعد الاستحمام بشكل مباشر، تجنبًا لإصابتها بالجفاف أو التشقق.

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