جفاف البشرة المفاجئ في الربيع والصيف.. الأسباب وطرق الوقاية الفعالة

إذا كنتِ ترغبين في الحصول على بشرة نضرة ومشرقة، دون استخدام مستحضرات تجميل باهظة الثمن، تساعدك الترطيب على الرغم من أن فصل الربيع والصيف يعتبران وقتًا للاستمتاع بالشمس والهواء الطلق، فإن البشرة قد تعاني من جفاف مفاجئ نتيجة لعوامل بيئية وداخلية مختلفة، وحال كنتي تعانين من بشرة جافة خلال هذه الفصول، إليكِ الأسباب المحتملة لهذه المشكلة وبعض النصائح الوقائية وفقا لحديث الدكتورة إيمان سند، استشاري الأمراض الجلدية لـ«الوطن».

الأسباب المحتملة لجفاف البشرة المفاجئ في الربيع والصيف

1- التعرض المفرط لأشعة الشمس لأنه خلال في فصلي الربيع والصيف، تزداد ساعات التعرض لأشعة الشمس، ما يؤدي إلى فقدان الرطوبة من البشرة ويجعلها جافة ومتقشرة، والأشعة فوق البنفسجية تضر بالطبقة الخارجية للجلد وتمنع الحفاظ على الرطوبة.

2- ارتفاع درجات الحرارة لأن الطقس الحار يمكن أن يزيد من التعرق، ما يؤدي إلى فقدان السوائل من الجسم ومن البشرة، إذا لم يتم تعويض هذا الجفاف بشرب كميات كافية من الماء، تصبح البشرة عرضة للجفاف.

3- الهواء الجاف على الرغم من أن الربيع والصيف يأتيان مع درجات حرارة مرتفعة، فإن بعض المناطق قد تشهد هواء جافًا، ما يقلل من الرطوبة في البيئة ويزيد من جفاف البشرة.

4- استخدام منتجات العناية غير المناسبة قد يؤدي استخدام مستحضرات تحتوي على مواد قاسية مثل الكحول أو العطور في الصيف إلى إزالة الزيوت الطبيعية من البشرة وزيادة الجفاف.

5- تكييف الهواء والمراوح الهواء البارد من المكيفات والمراوح قد يساهم في جفاف البشرة، خاصة إذا كانت تتعرض له لفترات طويلة في الأماكن المغلقة.

طرق الوقاية والعلاج من جفاف البشرة في الربيع والصيف

1- استخدمي واقي الشمس بشكل يومي وضع واقي الشمس بانتظام يساعد في حماية البشرة من الأشعة فوق البنفسجية التي تساهم في جفاف الجلد وشيخوخته المبكرة. اختاري واقيًا يحتوي على SPF 30 أو أعلى.

2- شرب الكثير من الماء التأكد من شرب كميات كافية من الماء يوميًا ضروري للحفاظ على ترطيب البشرة.

3- اختيار منتجات مرطبة تحتوي على مكونات مغذية استخدمي مرطبات تحتوي على مكونات مثل حمض الهيالورونيك والجلسرين التي تساعد في جذب الرطوبة إلى البشرة، وتأكدي من اختيار منتجات خالية من الكحول والعطور لتجنب التسبب في تهيج البشرة.

4- تجنب الاستحمام بالماء الساخن في الصيف قد يكون الاستحمام بالماء الساخن مغريًا، لكنه يمكن أن يسبب جفاف البشرة، واستخدمي ماء فاترًا بدلاً من ذلك للحفاظ على الزيوت الطبيعية في بشرتك.

5- استخدام مرطب للهواء إذا كنتِ تستخدمين المكيفات أو المراوح، يمكن أن يساعد مرطب الهواء في منع جفاف البشرة من خلال زيادة الرطوبة في الهواء المحيط بك.