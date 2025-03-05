نقيب السياحيين في عيد العمال: نؤكد التزامنا بخطط التنمية الاقتصادية للدولة

هنأ باسم حلقة، نقيب السياحيين، عمال السياحة في مصر بمناسبة عيد العمال، مؤكدا أن عمال مصر من السياحيين هم جزء لا يتجزأ من عمال مصر في مختلف القطاعات الأخرى ومشاركون أساسيون في خطة التنمية الاقتصادية للدولة المصرية لتحقيق أعلى دخل ممكن من العملات الصعبة لتعزيز الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بالبنك المركزي المصري.

قانون العمل الجديد

وأشار «حلقة» في بيان له، إلى أن عيد العمال يأتي هذا العام مع الانتهاء من قانون العمل الجديد والذي وازن بين العمال وأصحاب الأعمال في علاقات العمل، وألزم القانون بسرعة الفصل في القضايا العمالية في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.

وأوضح نقيب السياحيين أن جميع العاملين في شركات السياحة يعملون ضمن منظومة متكاملة من تقديم الخدمات السياحية لكل السواح من مختلف الجنسيات في إطار منظم يسير نحو تكليفات القيادة السياسية بالوصول إلى 30 مليون سائح بدخل سنوي قدره 30 مليار دولار بحلول عام 2028 أو على الأكثر 2030.

عيد العمال

وفي سياق متصل، كان وصف النائب خالد عيش، ممثل عمال مصر في مجلس الشيوخ ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية ونائب رئيس اتحاد عمال مصر، ما جاء على لسان الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال احتفالية «عيد العمال» بالتاريخية، حيث دارت جميعها حول مطالب أساسية طالبنا بها على مدار عقود، وخاصة سرعة الفصل في القضايا العمالية المنظورة أمام المحاكم، وكذلك تأهيل الشباب لسوق العمل من خلال مبادرات تكون تحت رعاية وإشراف الحكومة، وكذلك توسيع دائرة المستفيدين من إعانات «العمالة غير المنتظمة».