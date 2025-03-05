«صناع الحياة» تشارك في دعم متضرري حريق كنيسة قنا ضمن جهود التحالف الوطني

«صناع الحياة» تشارك في دعم متضرري حريق كنيسة قنا ضمن جهود التحالف الوطني

«صناع الحياة» تشارك في دعم متضرري حريق كنيسة قنا ضمن جهود التحالف الوطني

في استجابة سريعة لحادث حريق إحدى الكنائس بمحافظة قنا، شاركت مؤسسة «صناع الحياة» – عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي – في تقديم الدعم الفوري للأهالي المتضررين، وذلك ضمن دورها المجتمعي والتنموي.

وانطلقت فرق المتطوعين إلى موقع الحادث فور وقوعه، وعملوا على تقديم الدعم النفسي للأسر المتضررة، إلى جانب توزيع المواد الغذائية والمياه على الأهالي المتواجدين ورجال الحماية المدنية.

وأكدت مؤسسة "صناع الحياة" أن هذه المشاركة تأتي في إطار التزامها الإنساني تجاه كافة أبناء الوطن، وحرصها على الوقوف إلى جانب المواطنين في أوقات الأزمات، تعزيزًا لقيم التضامن والتكافل المجتمعي.

وأشارت عضو التحالف الوطني إلى أنها تواصل التنسيق مع الجهات المعنية لمتابعة تطورات الموقف، وتحديد سبل الدعم الإضافي الذي يتماشى مع احتياجات المتضررين على أرض الواقع.

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