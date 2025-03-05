تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، واصلت جمعية رسالة للأعمال الخيرية تنفيذ أنشطتها التنموية والإنسانية في مختلف أنحاء الجمهورية، حيث قامت بعدد من التدخلات النوعية بهدف دعم الأسر الأولى بالرعاية وتوفير احتياجاتهم الأساسية.

وفي إطار جهودها لتخفيف الأعباء عن الأسر الأولى بالرعاية، وزعت الجمعية وجبات ساخنة في عدد من المناطق، شملت سمالوط بمحافظة المنيا، والغردقة بمحافظة البحر الأحمر، وأبوكبير بمحافظة الشرقية، وميت سلسيل بمحافظة الدقهلية، مستهدفة بذلك مئات الأسر الأكثر احتياجًا.