جمعية رسالة عضو التحالف الوطني تواصل جهودها التنموية والإنسانية في المحافظات

جمعية رسالة عضو التحالف الوطني تواصل جهودها التنموية والإنسانية في المحافظات

جمعية رسالة عضو التحالف الوطني تواصل جهودها التنموية والإنسانية في المحافظات

تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، واصلت جمعية رسالة للأعمال الخيرية تنفيذ أنشطتها التنموية والإنسانية في مختلف أنحاء الجمهورية، حيث قامت بعدد من التدخلات النوعية بهدف دعم الأسر الأولى بالرعاية وتوفير احتياجاتهم الأساسية.
ففي محافظتي كفر الشيخ ومطروح، تمكنت فرق جمعية رسالة من توصيل وصلات مياه لعدد من المنازل في مركزي دسوق ومرسى مطروح، ما يساهم في تحسين مستوى المعيشة للأهالي.
وفي إطار جهودها لتخفيف الأعباء عن الأسر الأولى بالرعاية، وزعت الجمعية وجبات ساخنة في عدد من المناطق، شملت سمالوط بمحافظة المنيا، والغردقة بمحافظة البحر الأحمر، وأبوكبير بمحافظة الشرقية، وميت سلسيل بمحافظة الدقهلية، مستهدفة بذلك مئات الأسر الأكثر احتياجًا.
وتأتي هذه الجهود ضمن خطة مؤسسات التحالف الوطني المستمرة لتوسيع نطاق خدماتها والوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين كل المحافظات.

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