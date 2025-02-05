«التحالف الوطني»: إنفاق 12 مليار جنيه لدعم المبادرات والأسر الأولى بالرعاية

كتبت: أية محسن

قال طلعت عبد القوي، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن التحالف بدأ عمله رسميًا منذ عام 2022، كمجموعة من منظمات المجتمع الأهلي التي اجتمعت على هدف مشترك يتمثل في دعم الدولة المصرية وتقديم المساندة المباشرة للمواطن، خاصة الأسر الأكثر احتياجًا.

وأوضح «عبد القوي» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة إكسترا نيوز، أن أول مؤتمر رسمي للتحالف عُقد في يناير 2023، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكان بمثابة انطلاقة قوية لعمل التحالف على الأرض، حيث تم تنفيذ مجموعة كبيرة من المبادرات المجتمعية التي شملت المساعدات العينية والنقدية، والدعم الغذائي، وتمويل مشروعات تنموية.

وأشار إلى أن التحالف الوطني استطاع حتى الآن إنفاق نحو 12 مليار جنيه في صورة دعم مباشر وغير مباشر، شمل مبادرات كبرى مثل «كتف في كتف»، ومبادرة «ازرع» التي تستهدف دعم الفلاح المصري، بالإضافة إلى دعم الطلاب الأكثر احتياجًا في مراحل التعليم المختلفة.

ولفت «عبد القوي» إلى أن حجم النشاط المتزايد للتحالف استدعى ضرورة توفيق قانوني لوضعه المؤسسي، وهو ما تحقق من خلال إصدار قانون رقم 171 لسنة 2024، الذي جاء بعد سلسلة من المشاورات والحوارات، ليكون بمثابة الإطار التشريعي المنظم لعمل التحالف، ويحظى بدعم واسع من أطراف المجتمع المدني.