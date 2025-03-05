«مصر القومي»: توجيهات الرئيس السيسي باحتفالية عيد العمال خارطة طريق نحو مستقبل أكثر عدالة

قال المستشار مايكل روفائيل، نائب رئيس حزب مصر القومي، إن مشاركة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفال عيد العمال بمدينة السويس، جاءت بمزيد من حزم التوجيهات التي تعكس رؤيته الواضحة لتمكين الطبقة العاملة ودعمها كقلب نابض في مسيرة البناء والتنمية، مشيرا إلى أن توجيهات السيد الرئيس جاءت كخارطة طريق نحو مستقبل أكثر عدالة واستقرارًا للعامل المصري، متضمنة أبعادًا تنموية واجتماعية وتشريعية واضحة.

منح مجانية لتأهيل الشباب لسوق العمل

وأشار روفائيل، في بيان له، إلى أن توجيهات السيد الرئيس بتنفيذ مبادرة تنمية مهارات الشباب من خلال منح مجانية لتأهيلهم بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل الحديث، تعد استثمارًا مباشرًا في العنصر البشري، وتعبيرًا عن إيمان الدولة العميق بأن مستقبل مصر يصنعه شباب مؤهل يمتلك أدوات العصر، لافتا إلى أن التأهيل المجاني لا يفتح فقط أبواب العمل بل يرسخ قيم العدالة وتكافؤ الفرص، ويعالج فجوات استمرت لعقود بين التعليم النظري وواقع المهنة.

وأكد روفائيل، أن التوجيه بالإسراع في الفصل بالقضايا العمالية، حمل بُعدًا إنسانيًا وقانونيًا شديد الأهمية، فهو يضع العدالة الناجزة في صلب حقوق العامل، ويزيل واحدًا من أبرز التحديات التي تواجهه في مسار المطالبة بمستحقاته، كما أنه قرار يعيد الثقة في مؤسسات التقاضي، ويمنح العامل طمأنينة بأن حقوقه لن تضيع في زحام الإجراءات.

الدولة لا تغفل عن الفئات الأكثر هشاشة

وأضاف أن توجيه الرئيس السيسي بالتوسع في مظلة الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، وصرف إعانات عند الوفاة، يحمل دلالات واضحة على أن الدولة لا تغفل عن الفئات الأكثر هشاشة، وتسعى لتعويضهم عمّا عانوه من انعدام الأمان الوظيفي والمعيشي.