مها أبو بكر: المرأة المصرية لعبت دورا محوريا في التصدي لمشروع الإخوان

كتبت: أية محسن

أكدت المحامية مها أبو بكر أن مصر كانت ولا تزال الحائط الصلب الذي تصدّى لمخططات جماعة الإخوان، واصفة الدولة المصرية بأنها «الوتد وعمود الخيمة» في مواجهة كل محاولات نشر الفوضى.

وأشارت «أبو بكر» خلال استضافتها في برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، إلى أن الجماعة استخدمت الشائعات والأكاذيب كسلاح رئيسي في محاولة لتفتيت استقرار الدولة، قائلة: «عشنا سنة في التاريخ الحديث أقل ما يقال عنها إنها سنة سوداء»، في إشارة إلى فترة حكم الجماعة وما تبعها من أزمات سياسية واجتماعية.

وأضافت أبو بكر، أن الغطرسة التي سيطرت على قيادات الإخوان وإيمانهم بالبقاء في السلطة لـ500 عام كانت سببًا رئيسيًا في سقوطهم، موضحة أن التاريخ أثبت أن الشعوب هي صاحبة القرار والكلمة العليا.

وأشادت أبو بكر بالمرأة المصرية، مؤكدة أنها لعبت دورًا محوريًا في التصدي لمشروع الجماعة، قائلة: «الست المصرية نزلت الميدان ومارجعتش غير وهي جايبة الشمس لمصر»، مشيدة بشجاعتها وإصرارها على الدفاع عن مستقبل الوطن دون خوف أو تردد.