ميرفت التلاوي تقدم تحية خاصة لنساء غزة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة

كتبت: أميرة عزالدين

قدّمت السفيرة الدكتورة ميرفت التلاوي، رئيس مجلس أمناء مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة في دورته التاسعة، التحية للقائمين على المهرجان لما يشهده من تطور سنوي واختيار لأفلام تعبّر عن قوة المرأة ودورها المتنوع.

وحرصت التلاوي، خلال كلمتها، على توجيه الشكر إلى المرأة الفلسطينية، التي تمثل رمزًا للقوة والشجاعة والصمود في ظل ما تواجهه يوميًا، مؤكدة أنها مثال يُحتذى به في المثابرة والتمسك بالحياة والعطاء، ويجب أن تكون قدوة للعالم.

جدير بالذكر أن مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة تستمر فعالياته حتى يوم 7 مايو الجاري، ويتنافس خلاله 61 فيلمًا.