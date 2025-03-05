«العاملين بالتعليم والبحث العلمي»: قرارات الرئيس السيسي تؤكد حرصه على دعم العمال

أشاد مجلس النقابة العامة للعاملين بالتعليم والبحث العلمي بقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي التي جاءت في كلمته اليوم في شركة «السويس للصلب» والتي تعد أحد الصروح الصناعيـة الجديدة، بمدينة السويس، بمناسبة عيد العمال، وتوجيهاته للحكومة بتنفيذها خلال الفترة المقبلة.

قانون العمل الجديد

وهنأ هشام رضوان، رئيس النقابة، الرئيس السيسي بعيد عمال مصر، مشيدا بكلمته التي ألقاها اليوم السبت، والتي وجه فيها تحية تقدير واعتزاز لعمال مصر الأوفياء، على كل ما يبذلونه من جهد وعطاء، وقال إنهم أحد أعمدة هذا الوطن في مسيرة البناء والتقدم، فذلك وسام على صدورنا جميعا، وأكد رضوان أن حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي أن يكون الاحتفال بعيد العمال في صرح عمالي يثلج صدور العمال جميعا.

وأضاف رئيس العاملين بالتعليم والبحث العلمي، أن احتفالية هذا العام بشركة السويس للصلب بمدينة السويس، بالتأكيد تقديرا منه لتاريخ مدينة السويس الباسلة، وبالفعل تأكيد على ما يحدث على أرض الواقع من مشروعات قومية وعملاقة تُبنى بسواعد مصرية جبارة، بإصرار وعزيمة راسخة وحرص على أن يكون المستقبل مشرقا لكي تحيا الأجيال القادمة حياة كريمة.

قرارات الرئيس

وأشاد رضوان بتوجيهات الرئيس للحكومة والتي تضمَّنت مزيدا من الإجراءات وهي:

أولا- العمل على الانتهاء من مشروع قانون العمالة المنزلية، وإجراء حوار مجتمعي حوله.

ثانيا- التوسع في مد الحماية الاجتماعية إلى فئات العمالة غير المنتظمة، وصرف إعانات عند الوفاة.

ثالثا- تنفيذ مبادرة لتنمية مهارات الشباب، من خلال منح مجانية، لتأهيلهم على الاحتياجات الفعلية لسوق العمل.

رابعا- العمل على سرعة الفصل في القضايا العمالية، للحصول على المستحقات دون تأخير.

خامسا- تشكيل لجنة دائمة، لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، فور إطلاقها.

وجدد رضوان العهد والوعد باستمرار مسيرة البناء والتنمية وتنظيم العديد من الدورات التدريبية والتثقيفية لرفع الوعي لدي الأجيال القادمة داخل التنظيم النقابي.