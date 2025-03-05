ضبط منتحل صفة طبيب يدير عيادة دون ترخيص بالشرقية خلال حملة لـ«العلاج الحر»

كتبت - نظيمة البحراوي

أصدرت مديرية الصحة بالشرقية بيانا أعلنت خلاله شن إدارة العلاج الحر بالمديرية، حملة تفتيشية على المنشآت الطبية غير الحكومية "الخاصة"، بمدينة العاشر من رمضان، برئاسة الدكتور ريمون رؤوف مدير الإدارة، ومشاركة كل من الدكتور عاطف حمدي، والدكتور إسلام السعيد مفتشي العلاج الحر بإدارة العاشر من رمضان الصحية.

ضبط شخص منتحل صفة طبيب "استشاري طب نفسي"

وأوضحت المديرية خلال البيان، أن الحملة تمكنت في ضبط شخص منتحل صفة طبيب "استشاري طب نفسي"، ويدير منشأة طبية خاصة تعمل بدون ترخيص تحمل اسم عيادة الدكتور محمد حماد للطب النفسي وعلاج الادمان، رغم كونه غير مؤهل طبياً، ويحمل مؤهل ماجستير في "العلوم البيئية"، ولا يملك ترخيص بمزاولة مهنة الطب.

المتهم كان يروج لنفسه عبر صفحة على موقع فيسبوك تحت اسم "العيادة"

وأوضح الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة، أن لجنة العلاج الحر بالشرقية قد رصدت قيام أحد الأشخاص بمزاولة مهنة الطب البشري، بنطاق مدينة العاشر من رمضان، وإدارته لمنشأة طبية خاصة تعمل بدون ترخيص، والتي تقع بالدور الخامس أعلى مول الصفا للتنمية العمرانية بمنطقة الأردنية بمدينة العاشر من رمضان، مضيفاً بأن المتهم كان يروج لنفسه عبر صفحة على موقع فيسبوك تحت اسم "العيادة"، مدعياً أنه استشاري في الطب النفسي وعلاج الإدمان، ويمتلك أكثر من عيادة بمدينة العاشر من رمضان ومحافظة الإسماعيلية، حيث يستقبل المرضى بمقابل مادي، وخلال تنفيذ الحملة، قام بالتعدي اللفظي والجسدي على مفتشي العلاج الحر بالإدارة الصحية بالعاشر من رمضان أثناء تأدية عملهم، محاولاً الهروب من العيادة غير المرخصة، والتملص من الإجراءات، وقد تم على الفور استدعاء قوات الشرطة، التي ألقت القبض عليه، وتم استكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير المحضر رقم ٢١٠٧ لسنة 2025 إداري قسم شرطة أول العاشر من رمضان.

أكد الدكتور هاني جميعة، استمرار الحملات الرقابية المكثفة للتصدي للكيانات الوهمية ومنتحلي صفة الأطباء، وكذلك المنشآت الطبية المخالفة وغير المرخصة، مشددًا على أن صحة المواطنين خط أحمر، ولن يتم التهاون مع أي مخالفات تمس أمنهم وسلامتهم وصحتهم، مقدماً الشكر والتقدير لمدير إدارة العلاج الحر بالمديرية، ولجميع المفتشين وفريق العمل، على جهودهم المخلصة المبذولة لخدمة المرضى، والشكر الموصول لرجال الشرطة بمدينة العاشر على سرعة الاستجابة والتعاون الفعال مع القطاع الصحي، لخدمة المواطنين بالمحافظة.