احذر أمراض الربيع الصامتة.. التهابات وحساسية تهدد الصحة

عادةً ما يحمل فصل الربيع معه مفاجآت صحية مزعجة قد تصيب كبار السن والصغار على حد سواء، من أمراض الحساسية المنتشرة إلى التهابات العين والمعدة، تتنوع المشاكل الصحية التي تظهر في هذا الموسم نتيجة تقلبات الطقس وانتشار الغبار وحبوب اللقاح، بالإضافة إلى نشاط الفيروسات والبكتيريا، لذا خلال السطور التالية توضح الدكتورة نهلة عبد الوهاب رئيس قسم المناعة والحساسية بجامعة القاهرة لـ«الوطن» ما هو التهاب الملتحمة وأعراضه.

التهاب الملتحمة أو المعروف بالرمد الربيعي أو العين الوردية من أكثر أمراض الربيع شيوعًا، خاصة بين الأطفال وتتسبب فيه الأتربة المحمولة في الهواء، أو انتقال البكتيريا والفيروسات بسبب الحساسية.

أعراض التهاب الملتحمة

إحمرار في العين.

شعور بوجود جسم غريب.

حكة مستمرة.

إفرازات لزجة أو مائية من العين.

نصائح لمواجهة التهاب الملتحمة

يجب عدم لمس العين باليدين.

استخدام كمادات باردة.

زيارة الطبيب عند استمرار الأعراض لأكثر من يومين.



كما يمكن الإصابة بالتهاب المعدة والأمعاء الفيروسي مع ارتفاع درجات الحرارة وانتقال العدوى بسهولة في الأماكن المغلقة أو خلال التنزهات، يزداد خطر الإصابة بالتهاب المعدة والأمعاء المعروف بـ«برد المعدة».

أعراض بالتهاب المعدة والأمعاء الفيروسي

إسهال.

قيء.

تقلصات في المعدة.

ارتفاع حرارة خفيف.

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