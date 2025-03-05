أمطار وتقلبات جوية تضرب هذه المحافظات.. وشركات المياه تعلن الطوارئ

أمطار وتقلبات جوية تضرب هذه المحافظات.. وشركات المياه تعلن الطوارئ

أمطار وتقلبات جوية تضرب هذه المحافظات.. وشركات المياه تعلن الطوارئ

كتب: آية حسنين

شهدت مختلف المناطق في المحافظات أمطارا وتقلبات جوية، نتج عنها تعامل سريع من قبل شركات المياه بفروعها المختلفة مع حالات تجمعات مياه الأمطار في الشوارع، وأعلنت عن رفع الطوارئ في كل الأماكن لسرعة إزالة المياه.

سقوط الأمطار

أمطار وتقلبات جوية تضرب المحافظات

وأكدت محافظة دمياط سرعة تعامل شركة مياه الشرب والصرف الصحي مع تجمعات مياه الأمطار، بعد أن ضربت المحافظة أمطار غزيرة في عدة مناطق وصلت للرعدية، خاصة في المناطق الساحلية، وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

سقوط الأمطار

شركات المياه تعلن الطوارئ في المحافظات

وأشارت إلى أنه تم التأكيد على التنسيق المستمر ما بين شركة مياه الشرب بمختلف فروعها في المحافظة وبين الوحدات المحلية والأحياء.

سقوط الأمطار

وأكد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، أنه تم التأكيد على سرعة التعامل من قبل المحافظة مع سقوط الأمطار التي ضربت المحافظة اليوم بشكل غزير في مختلف المناطق.

سقوط الأمطار

وأوضح أنه تم تفعيل غرفة عمليات لمتابعة أوضاع تأثير مياه الأمطار على المحافظة في مختلف المناطق، مع التأكيد على غرفة العمليات المركزية في محافظة الدقهلية للتنسيق والتواصل على مدار 24 ساعة مع غرف العمليات الفرعية في المراكز والوحدات المحلية.

سقوط الأمطار سقوط الأمطار

وضربت أمطار رعدية محافظة القليوبية وشهدت مدينة بنها سقوط أمطار وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة صاحبها تعامل سريع من مياه القليوبية لإزالة تجمعات المياه وشفطها من الشوارع.

وقامت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في مختلف محافظات الوجه البحري بالتعامل السريع مع تجمعات مياه الأمطار، من أجل التغلب على تسبب المياه في إعاقة حركة المرور، خاصة في الشوارع الرئيسية والميادين العامة.

وتأثرت محافظة الغربية بسقوط الأمطار التي وصلت إلى حد رعدية في مختلف المناطق في محافظة الدقهلية، وتسببت في تجمعات في الشوارع وجرى التعامل معها من قبل شركة مياه الشرب والصرف الصحي في الدقهلية.

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