هل تتعرض البلاد لموجة برد بالتزامن مع سقوط أمطار؟.. «الأرصاد» توضح حالة الطقس

كتبت- صفية النجار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس الأيام المقبلة ومدي تعرض البلاد لموجة برد، بالتزامن مع انخفاض درجات الحرارة على بعض الأقاليم، وسقوط أمطار في عدة محافظات.

وتوقعت الأرصاد الجوية، أن يسود طقس معتدل نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ويكون مائل للحرارة على شمال الصعيد، وحارا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ومعتدل الحرارة في أول الليل مائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

هل تتعرض البلاد لموجة برد؟

حول تعرض البلاد لموجة برد، أوضحت الأرصاد الجوية، يوجد انخفاض طفيف في درجات الحرارة على بعض المناطق وخاصة من شمال البلاد، لكنها لا تصل إلى موجة برد، مشيرة إلى أنه توجد فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، مشيرة إلى أنها تكون رعدية أحيانا، كما توجد فرص سقوط أمطار خفيفة مساء على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وأضافت «الأرصاد» أن فرص سقوط الأمطار تستمر حتى يوم الأحد، وتكون خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة وسيناء على فترات متقطعة، مشيرة إلى نشاط رياح على مناطق من أغلب الأنحاء على فترات متقطعة حتى يوم الأحد.

درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة

تأتي درجات الحرارة الأيام المقبلة، على أقاليم الجمهورية وفقًا لتوقعات الأرصاد الجوية كالتالي:

درجات الحرارة السبت 3 مايو

وعن درجات الحرارة غدا السبت، تتمثل في الآتي:

القاهرة والوجه البحري: العظمى 25 والصغرى 16 درجة مئوية.

السواحل الشمالية: العظمى 22 والصغرى 14 درجة مئوية.

شمال الصعيد: العظمى 27 والصغرى 14 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 31 والصغرى 17 درجة مئوية.

درجات الحرارة الأحد 4 مايو

القاهرة والوجه البحري: العظمى 24 والصغرى 17 درجة مئوية.

السواحل الشمالية: العظمى 22 والصغرى 13 درجة مئوية.

شمال الصعيد: العظمى 27 والصغرى 15 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 31 والصغرى 17 درجة مئوية.

درجات الحرارة الاثنين 5 مايو

القاهرة والوجه البحري: العظمى 27 والصغرى 18 درجة مئوية.

السواحل الشمالية: العظمى 24 والصغرى 15 درجة مئوية.

شمال الصعيد: العظمى 29 والصغرى 15 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 32 والصغرى 18 درجة مئوية.

درجات الحرارة الثلاثاء 6 مايو

القاهرة والوجه البحري: العظمى 30 والصغرى 19 درجة مئوية.

السواحل الشمالية: العظمى 28 والصغرى 16 درجة مئوية.

شمال الصعيد: العظمى 31 والصغرى 16 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 33 والصغرى 18 درجة مئوية.

درجات الحرارة الأربعاء 7 مايو

القاهرة والوجه البحري: العظمى 31 والصغرى 19 درجة مئوية.

السواحل الشمالية: العظمى 29 والصغرى 16 درجة مئوية.

شمال الصعيد: العظمى 34 والصغرى 15 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 36 والصغرى 18 درجة مئوية.

درجات الحرارة الخميس 8 مايو

القاهرة والوجه البحري: العظمى 33 والصغرى 19 درجة مئوية.

السواحل الشمالية: العظمى 29 والصغرى 16 درجة مئوية.

شمال الصعيد: العظمى 35 والصغرى 15 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 37 والصغرى 18 درجة مئوية.