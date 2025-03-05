تساقط أمطار غزيرة على مدن ومراكز الغربية

كتب - رفيق محمد ناصف

تعرضت مدن ومراكز وقرى محافظة الغربية إلى موجة من الطقس السيئ وسقوط أمطار غزيرة مصحوبة بنشاط الرياح، ودفعت الأجهزة التنفيذية بسيارات شفط المياه في الميادين والشوارع الرئيسية بهدف تسهيل حركة مرور السيارات والمواطنين.

قال اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، إن المحافظة رفعت درجة الاستعدادات القصوى بمختلف مدن ومراكز وقرى لمواجهة الطقس السيء التي تتعرض له المحافظة من أمطار غزيرة وذلك بهدف التعامل مع الأمطار أولا بأول.

أمطار في الغربية

وبين محافظ الغربية، أنه تم التشديد على جميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة المرور الميداني للتأكد من جاهزية بالوعات صرف الأمطار، ومخرات السيول، ومعدات الطوارئ، والتنسيق مع شركات المياه والكهرباء والصرف الصحي للتدخل السريع حال وجود أي بلاغات.

وأشار محافظ الغربية إلى أن المحافظة وضعت خطة مسبقة للتعامل مع الطقس السيء منذ فصل الشتاء وتم تحديد أماكن وتجمعات مياه الأمطار، ووجود سيارات شفط المياه فيها.