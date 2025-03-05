حالة الطقس خلال الساعات المقبلة.. أمطار تصل إلى القاهرة

حالة الطقس خلال الساعات المقبلة.. أمطار تصل إلى القاهرة

حالة الطقس خلال الساعات المقبلة.. أمطار تصل إلى القاهرة

تشير أحدث صور الأقمار الصناعية إلى استمرار تغيرات حالة الطقس خلال الساعات المقبلة، إذ تواصل السحب المنخفضة والمتوسطة تكاثرها بكثافة فوق مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري، ويصاحب هذه السحب هطول أمطار متفاوتة الشدة، قد تكون غزيرة أحيانا في بعض المناطق الساحلية.

توقعات حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

وتتوقع الأرصاد الجوية أن تمتد رقعة السحب الممطرة تدريجيا نحو الداخل، لتشمل محافظات القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، إذ أنه من المرجح أن تشهد هذه المناطق تساقطا للأمطار تتراوح شدتها بين الخفيفة والمتوسطة، ويصحبها نشاط محدود للرياح؛ لتستمر تقلبات حالة الطقس وفق بيان الأرصاد الجوية.

كما توضح آخر تحديثات صور الأقمار الصناعية، استمرار تدفق السحب الممطرة نحو الوجه البحري وأجزاء متفرقة من القاهرة، مع توقعات بتحرك هذه السحب نحو شرق البلاد مع تقدم الوقت، ما يعني احتمالية اتساع نطاق تأثير الأمطار لتشمل مناطق جديدة في الساعات المقبلة.

ونصحت هيئة الأرصاد، بتوخي الحذر، خاصة في المناطق التي تشهد أمطارا غزيرة، واتباع التعليمات الصادرة عن الجهات المختصة لتجنب أي مخاطر محتملة نتيجة التقلبات الجوية.

درجات الحرارة السبت 3 مايو

وعن درجات الحرارة اليوم السبت، تتمثل في الآتي:

القاهرة والوجه البحري: العظمى 25 والصغرى 16 درجة مئوية.

السواحل الشمالية: العظمى 22 والصغرى 14 درجة مئوية.

شمال الصعيد: العظمى 27 والصغرى 14 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 31 والصغرى 17 درجة مئوية.

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