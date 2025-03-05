أماكن سقوط الأمطار الأيام المقبلة.. شدتها متوسطة ورعدية تضرب 17 محافظة

كتبت - صفية النجار

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس سقوط أمطار على مناطق متعددة، تترواح ما بين متوسطة إلى رعدية، ونستعرض خلال هذا التقرير أماكن سقوط الأمطار خلال الأيام المقبلة.

أماكن سقوط الأمطار الأيام المقبلة

وبالنسبة لـأماكن سقوط الأمطار، توقعت الأرصاد الجوية فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة اليوم السبت، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، مشيرة إلى أنها تكون رعدية أحيانًا، كما توجد فرص سقوط أمطار خفيفة مساءً على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وتشمل هذه المناطق 17 محافظة.

وأضافت «الأرصاد» أن فرص سقوط الأمطار تستمر حتى غدا الأحد، وتكون خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة وسيناء على فترات متقطعة، كما تنشط الرياح على مناطق من أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

أما بالنسبة لحالة الطقس فإنه يسود طقس معتدل نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، بينما يكون مائلاً للحرارة على شمال الصعيد وحارًا جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ويكون معتدل الحرارة في أول الليل مائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر.

درجات الحرارة السبت 3 مايو

القاهرة والوجه البحري: العظمى 25 والصغرى 16 درجة مئوية.

السواحل الشمالية: العظمى 22 والصغرى 14 درجة مئوية.

شمال الصعيد: العظمى 27 والصغرى 14 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 31 والصغرى 17 درجة مئوية.

درجات الحرارة الأحد 4 مايو

القاهرة والوجه البحري: العظمى 24 والصغرى 17 درجة مئوية.

السواحل الشمالية: العظمى 22 والصغرى 13 درجة مئوية.

شمال الصعيد: العظمى 27 والصغرى 15 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 31 والصغرى 17 درجة مئوية.