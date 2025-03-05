خالد الصاوي يعتذر عن استكمال ندوة المركز الكاثوليكي بسبب حالته الصحية

خالد الصاوي يعتذر عن استكمال ندوة المركز الكاثوليكي بسبب حالته الصحية

خالد الصاوي يعتذر عن استكمال ندوة المركز الكاثوليكي بسبب حالته الصحية

كتب- أحمد عبدالرحمن

اعتذر الفنان خالد الصاوي عن استكمال ندوة فيلمه "ليه تعيشها لوحدك"، ضمن فعاليات مهرجان المركز الكاثوليكي في دورته الـ 73.

واعتذر خالد الصاوي عن استكمال الندوة بسبب ظروف مرضه، حيث يعاني من مشكلة صحية منذ فترة ليست بالبعيدة.
فيلم ليه تعيشها لوحدك تدور أحداثه في إطار من درامي، حول طبيب يسعى إلى الوقوف بجانب صديقه المصاب بالسرطان، فيمر الثنائي بالعديد من الأحداث والتجارب العصيبة، وتتوالى الأحداث.

ويشارك في بطولة الفيلم عدد كبير من الفنانين، أبرزهم شريف منير، خالد الصاوي، سلمى أبو ضيف، محمد رضوان، خالد عليش، مؤمن نور.

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