مبيض محارة بعد تكريمه من الرئيس السيسي: وسام شرف مدى الحياة لي ولأولادي

عبَّر سيد عفيفي بحيري، العامل بمهنة «مبيض محارة» من مدينة بنها، عن سعادته البالغة بعد تكريمه من الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية عيد العمال، مؤكدًا أن هذا التكريم بمثابة وسام شرف مدى الحياة له ولأولاده.

وقال عفيفي، الذي يعمل ضمن فئة العمالة غير المنتظمة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على فضائية «on»، إنه لم يكن يتوقع هذا الحدث، وإن لحظة اختياره للتكريم كانت من أسعد لحظات حياته، مشيرًا إلى أن بدايتها كانت عندما نشر مقطع فيديو تحدث فيه بصراحة عن أوضاع مهنته وظروف عمله.

وأضاف: «الفيديو وصل لوزير العمل محمد جبران، والناس من مكتبه كلموني وقابلتهم، وسألوني عن احتياجاتي، فشرحت لهم وضعي، وفعلاً الوزير استجاب وصرف لي 6 منح سنوية بقيمة 1500 جنيه للواحدة، وقلت للوزير نفسي أشوف الرئيس وأسلم عليه، فقال لي: هنكرمك في احتفالية عيد العمال، وفعلاً تم تكريمي النهارده، ودعيت للرئيس وقلت له: ربنا يوفقك وينصرك، والنهارده كانت من أجمل لحظات حياتي».

وعن ظروفه المعيشية، قال سيد إنه يعمل باليومية مقابل 170 جنيهًا، وغالبًا لا يحصل على فرصة عمل سوى يومين فقط في الأسبوع، وقد تزيد إلى ثلاثة لو تيسّرت الأمور، مشيرًا إلى أن الأوضاع الاقتصادية أثرت على سوق العمل في مهنته، لكنه رغم ذلك راضٍ، موضحًا أنه يعول ثلاثة أبناء: «بنت في معهد فني تجاري، وبنت معها دبلوم تجارة، وابني لسه بيدرس».