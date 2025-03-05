حزب الحرية المصري : توجيهات الرئيس السيسي في عيد العمال تأكيد لدورهم التنموي



قال المهندس رأفت عسكر، القيادي بحزب الحرية المصري، وعضو الهيئة العليا بالحزب، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية عيد العمال بالسويس، جاءت لتجسد التزامًا راسخًا من الدولة بدعم العامل المصري وتمكينه على كافة المستويات، مشيرا إلى أنها شملت مبادرات نوعية لتأهيل الشباب بمنح مجانية وفق احتياجات سوق العمل، وتطوير آليات الفصل في القضايا العمالية لضمان الحقوق دون تأخير، إلى جانب توجيه الحكومة بسرعة الانتهاء من قانون العمالة المنزلية وإجراء حوار مجتمعي بشأنه.

مد مظلة الحماية الاجتماعية

ولفت عسكر، في بيان له، إلى أن الرئيس حرص خلال كلمته على مد مظلة الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، في خطوة تؤكد إيمان القيادة بضرورة توفير بيئة عمل عادلة وآمنة لجميع الفئات.

وأوضح عسكر، أن هذه التوجيهات لا تعكس فقط استجابة لحلول عاجلة، بل تؤكد وجود رؤية شاملة تُعلي من قيمة العمل وتضع الإنسان في صدارة الأولويات الوطنية.

العمال ركيزة التنمية

وتابع: «القيادة السياسية، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، أثبتت مرة تلو الأخرى، أن ملف العمل والعمال ليس مؤجلًا ولا هامشيًا، بل هو ركيزة أساسية في مشروع النهضة، فالتوجيهات الأخيرة تمثل حلقة جديدة في سلسلة دعم متواصل للعامل المصري، الذي يستحق من وطنه كل التقدير والحماية».

وأكد عسكر، أن هذه الرؤية الشاملة ليست فقط تعبيرًا عن سياسة، بل هي انعكاس لوعي عميق بأهمية العدالة الإنتاجية كأساس لبناء وطن قوي، عصري، ومتوازن.

وأوضح أن الرئيس لم يكتف بتقديم الدعم المادي، بل يتبنى رؤية شاملة تضع العامل في موقعه الطبيعي كشريك حقيقي في التنمية، وهو ما تجلى في مبادرات الحماية الاجتماعية، والتأهيل المهني، وتنظيم سوق العمل، والحرص على التشريعات العادلة.