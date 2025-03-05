وفى هذا الإطار، أشاد المستشار حسين أبوالعطا، رئيس حزب «المصريين»، عضو المكتب التنفيذى لتحالف الأحزاب المصرية، بالرسائل الحاسمة التى أطلقها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال احتفالية عيد العمال، التى أقيمت هذا العام من قلب محافظة السويس، وأشار إلى أن اختيار الرئيس لهذا الموقع تحديداً، الذى يحمل رمزية النضال والصمود والصناعة، يعكس تقديراً حقيقياً لدور الطبقة العاملة فى دعم الاقتصاد الوطنى، ورسالة واضحة أن بناء الجمهورية الجديدة لا يمكن أن يتم إلا بسواعد أبناء مصر الشرفاء من العمال والمنتجين.

وأكد «أبوالعطا» أن حضور الرئيس السيسى لفعاليات الاحتفال فى السويس، وحرصه على زيارة مجمع السويس للصلب، يعكسان إيمان الدولة بأهمية دعم الصناعة الثقيلة كمكون رئيسى للأمن الاقتصادى، وقدرتها على تحقيق الاكتفاء الذاتى وتقليل فجوة الاستيراد، موضحاً أن الصناعة ليست مجرد نشاط اقتصادى، بل قضية أمن قومى، وكل دعم تقدمه الدولة فى هذا المجال يُترجم إلى فرص عمل، وزيادة فى الصادرات، وتعزيز للقدرات الإنتاجية الوطنية.

ومن جانبه، أكد رفعت عطا، أمين حزب الشعب الجمهورى فى محافظة الجيزة، أن العامل المصرى له دور كبير فى بناء الجمهورية الجديدة بشكل فعال وحقيقى، لافتاً إلى أن الدولة بمختلف مؤسساتها تكنّ كل الاحترام والتقدير للعامل المصرى وتوليه كافة الحقوق التى يطمح إليها، مشيداً باهتمام الرئيس السيسى بحقوق العمال وتوجيهاته الدائمة بتوفير بيئة عمل آمنة للعمال تضمن لهم حقوقهم.

«سليمان»: العامل سيظل أولوية القيادة السياسية

من جانبه، أوضح الدكتور نصر سليمان، رئيس حزب صوت مصر، أن توجيهات الرئيس السيسى جاءت بالتوسع فى مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل فئات العمالة غير المنتظمة، وصرف إعانات عند الوفاة، كترجمة عملية لفلسفة العدالة الاجتماعية التى تنتهجها الدولة المصرية، ورسالة واضحة بأن العامل المصرى سيظل فى قلب أولويات القيادة السياسية. كما يعكس هذا التوجه إيمان الدولة بأهمية تحقيق الأمان الاجتماعى والاقتصادى لهذه الفئات التى عانت طويلاً من التهميش.

واعتبر رئيس حزب «صوت مصر» هذه القرارات خطوة متقدمة نحو بناء مجتمع أكثر عدالة وتكافؤاً، مؤكداً أن الدولة لم تدّخر جهداً فى دعم حقوق العمال، سواء عبر إصدار تشريعات حديثة تحميهم، أو من خلال دعم منظومة التدريب والتأهيل الفنى، أو تعزيز الحوار الاجتماعى بين أطراف الإنتاج.

«الناظر»: «قانون العمالة المنزلية» خطوة مهمة لتنمية مهارات الشباب

كما أشاد طه الناظر، عضو مجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى للحكومة، خلال الاحتفال بعيد العمال، والتى شملت ضرورة التوسع فى مظلة الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة وصرف إعانات عند الوفاة، مؤكداً أن الرئيس السيسى حريص على دعم تلك الفئة، لتوفير حياة كريمة لها.

كما ثمَّن «الناظر» توجيه الرئيس للحكومة بإعداد مشروع قانون العمالة المنزلية، مؤكداً أنها خطوة مهمة لحفظ حقوق تلك الفئة وكذلك أهمية توجيه الرئيس السيسى للحكومة، بضرورة تنفيذ مبادرات لتنمية مهارات الشباب، والعمل على سرعة الفصل فى القضايا العمالية، وتشكيل لجنة دائمة لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل.

وقال مصطفى الكحيلى، عضو مجلس الشيوخ، إن تصديق الرئيس على القانون خلال الاحتفال فى عيد العمال رسالة للعمال بأن الدولة حريصة عليهم وتدعمهم بما يضمن حقوقهم، موضحاً أن العمال هم الطاقة المنتجة التى تسهم فى زيادة الإنتاج فى كافة المواقع، وأشاد «الكحيلى» بتوجيهات الرئيس السيسى للحكومة خلال الاحتفال بعيد العمال بضرورة التوسع فى مد مظلة الحماية الاجتماعية إلى فئات العمالة غير المنتظمة وصرف إعانات عند الوفاة، موكداً أن الرئيس حريص على دعم العمالة غير المنتظمة وتوفير مظلة حماية اجتماعية لهم تضمن لهم حياة كريمة.

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