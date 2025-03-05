عضو حزب الجبهة الوطنية: الرئيس السيسي انتصر لحقوق العمال



وصف المهندس باسم الجمل، الأمين العام المساعد للشباب باتحاد القبائل العربية وعضو حزب الجبهة الوطنية، قرارات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، السبت، على خلفية الاحتفال بعيد العمال، بأنها انتصار لحقوق كافة العاملين في الدولة، وما يعكسه من إيمان عميق لدى القيادة السياسية بأهمية الدور الإستراتيجي الذي يلعبه عمال واعتبارهم شركاء في مسيرة التنمية.

سرعة الفصل في القضايا العمالية

وقال المهندس باسم الجمل، إن توجيه الرئيس السيسي بضرورة العمل على سرعة الفصل فى القضايا العمالية، للحصول على المستحقات دون تأخير، يؤكد حرصه على تحقيق مبدأ الحق الكامل والمطلق للعمال في الحصول على كافة حقوقهم، لاسيما وأن هناك العديد من القضايا العمالية لم يتم البت فيها وتستغرق الكثير من الوقت للفصل في هذا الحق، مثنيا كذلك على استمرار القيادة السياسية على اتخاذ مزيد من الإجراءات الحمائية للعمال ولاسيما العمالة غير المنتظمة، وبخاصة صرف إعانات شهرية تعزز من قدرتهم على مواجهة أعباء الحياة، ومساندة أبنائهم عند الوفاة.

تحسين أوضاع العمال

وبحسب عضو حزب الجبهة الوطنية، فإن الدولة المصرية اتجهت في مسارات عدة لتحسين أوضاع عمال مصر، بعضها اقتصادي ويتمثل في ارتفاع الحد الأدنى للأجور في القطاعين العام والخاص، لتحسين مستوى معيشتهم، إيمانا منها بأن سواعد الوطن وكلمة السر في تحقيق تنميته ونهضته لابد أن تحظى بمعيشة هانئة وضرورة مساعدتهم على مواجهة الأعباء المعيشية، مشيرا إلى أنه وإلى جانب المسار الاقتصادي كان هناك مسار تشريعي تمثل في ظهور قانون العمل الجديد، والذي يعكس طفرة تشريعية في مسيرة الحقوق العمالية لوضمان ترسيخ مفاهيم حماية العمال وإنصافهم، وتعزيز ضمانات الأمن الوظيفى للعاملين.

ولفت الجمل، إلى أن حرص القيادة السياسية على أن انعقاد احتفالية عيد العمال، هذا العام، فى أحد الصروح الصناعيـة الجديدة، فى مدينة السويس، إذكاء لروح العمل، واهتمام السيد الرئيس بتوصيل رسالة لسواعد الوطن بأنه إلى جانبهم على الدوام، ومؤمن بدورهم الكبير في المسيرة التنموية، مشيدًا بحرص السيد الرئيس على عودة القلاع والصروح الصناعية، وهو ما شهدناه خلال الفترة الماضية، في عدد من القطاعات، وإيمانه بضرورة توطين الصناعات في مصر، لزيادة معدلات التصدير ودخول الدولة المصرية في قائمة الدول الصناعية الكبرى خلال ما هو مقبل من سنوات.

دعا المهندس باسم الجمل، إلى ضرورة الإسراع في تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية ووضع آليات رقابية لتنفيذها على النحو الذي جاءت به التوجيهات الرئاسية لضمان استفادة أكبر عدد ممكن من العمال من تلك القرارات شديدة الأهمية والإنصاف لحقوق العمال، متقدما بخالص التقدير للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على كل تلك الجهود المبذولة لمساعدة كافة أبنائه وتحسين أوضاعهم المعيشية على الرغم من التحديات التي تواجهها الدولة المصرية، على وقع الأزمات الإقليمية، وفي خضم المتغيرات الدولية.