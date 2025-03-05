قيادي بـ«مستقبل وطن»: رسائل الرئيس السيسي في عيد العمال تعكس دعما حقيقيا للطبقة العاملة

​​​​​​​أعرب هاني عبد السميع، أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحر الأحمر، عن بالغ تقديره لحرص السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على حضور فعاليات احتفالية عيد العمال من قلب السويس الباسلة، تلك الأرض التي تُجسد رمزية الصمود والإنتاج، مؤكدًا أن اختيار السويس وتحديدًا مجمع السويس للصلب، يحمل دلالات عميقة تؤكد التزام الدولة بدعم الصناعة الوطنية كركيزة للأمن الاقتصادي.

وقال "عبد السميع"، في بيان اليوم السبت، إن هذا الحضور يعكس إيمان القيادة السياسية بدور العمال كمحرك أساسي لبناء الجمهورية الجديدة، وسعيها لتعزيز الصناعات الثقيلة التي تُسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليص فاتورة الاستيراد، مشيدًا بالرسائل القوية التي وجهها الرئيس السيسي خلال الاحتفالية، التي عكست رؤية شاملة لتحسين أوضاع العمال وتطوير بيئة العمل.

توجيه الرئيس بتسريع الفصل في القضايا العمالية خطوة تُجسد العدالة الناجزة

وأكد أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحر الأحمر، أن توجيه السيد الرئيس بتسريع الفصل في القضايا العمالية، خطوة تُجسد العدالة الناجزة، إذ تُمكّن العمال من استرداد حقوقهم دون تأخير، ما يعزز ثقتهم في مؤسسات الدولة ويُرسخ استقرار بيئة العمل، مثمّنًا إعلان السيد الرئيس تشكيل لجنة دائمة لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، واصفًا إياها بالخطوة الاستباقية التي تُسهم في تخطيط علمي لسوق العمل، وتوفير فرص مستدامة تُلبي طموحات الشباب خاصة في القطاعات الصناعية والتكنولوجية.

تصديق الرئيس على قانون العمل الجديد إنجاز تاريخي

وأضاف أن توقيع السيد الرئيس على قانون العمل الجديد يُعد إنجازًا تاريخيًا يُعزز حقوق العمال ويُحقق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية؛ بما يتماشى مع المعايير الدولية، مشيدًا بتوجيهات السيد الرئيس التي شملت التوسع في مظلة الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، وصرف إعانات عند الوفاة، مؤكدًا أن هذه المبادرات تُجسد البعد الإنساني للدولة، وتُعيد الاعتبار لشريحة واسعة ظلت مهمشة لعقود.

وأثنى على توجيه السيد الرئيس للحكومة بسرعة إتمام مشروع قانون العمالة المنزلية، واصفًا إياه بالخطوة الحضارية التي تُنظم هذا القطاع وتضمن حقوق العاملين فيه، ما يعكس رؤية متكاملة لبناء مجتمع عادل، مؤكدًا أن هذه التوجيهات تُترجم رؤية السيد الرئيس لبناء دولة حديثة تُقدّر العمل وتُكرّم العامل، داعيًا إلى تكاتف الجهود بين الأحزاب والمؤسسات لدعم هذه المبادرات لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز استقرار المجتمع المصري.