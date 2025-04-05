بعد وفاته بمرض السرطان.. من هو الفنان رامي العبدالله؟

كتب- ياسمين محمود:

رحل عن عالمنا منذ ساعات الفنان الكويتي رامي العبد الله بعد صراع مع مرض السرطان، وتصدر اسمه التريند ومؤشرات البحث على جوجل فور إعلان خبر الوفاة.

أعمال الفنان رامي العبدالله

رامي العبدالله فنان كويتي، ولد في 21 أغسطس 1973، وشارك في عدد من الأفلام السينمائية والمسلسلات التليفزيونية، أبرزها مسلسل غريب الدار عام 2012، وعبرات وحنين عام 2012، وفيلم المخيم عام 2017، ومسلسل عمود البيت عام 2018.

رحلة معاناة رامي العبدالله مع المرض

وفارق الفنان رامي العبد الله عن عمر يناهز الـ 52 عامًا، بعد صراع مع مرض السرطان، الذي اكتشف إصابته به في 2022.

حيث أظهرت الفحوصات الطبية وجود ورم كبير في منطقة الحوض، ليبدأ من وقتها رحلة العلاج بعيدًا عن الأضواء والإعلام ويلفظ أنفاسه الأخيرة منذ ساعات بعد رحله علاج طويلة.