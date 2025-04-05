خبير بـ«الأهرام للدراسات»: تفاهم ضمني بين تل أبيب وأنقرة لتقاسم النفوذ في سوريا

قال الدكتور محمد عز العرب، الخبير بمركز الأهرام للدراسات، إن استعادة الاستقرار في سوريا يواجه العديد من التحديات، أبرزها استمرار الاستهداف الاحتلال الإسرائيلي للجنوب السوري والتوسع التركي في شمال شرق سوريا، مضيفًا أن هناك تفاهمًا ضمنيًا بين تل أبيب وأنقرة لتقاسم النفوذ في سوريا، حيث تركز إسرائيل على الجنوب بينما تسعى تركيا لتعزيز وجودها في الشمال الشرقي، ما يحقق مصلحة مشتركة للجانبين.

النفوذ الإسرائيلي والتركي

وأشار الدكتور عز العرب، خلال مداخلة على قناة «القاهرة الإخبارية»، إلى أن إسرائيل تستغل الوضع الهش للنظام السوري، الذي يُعد أقرب إلى إدارة انتقالية، وتستهدف تعزيز نفوذها في المنطقة عبر دعم بعض الأقليات السورية مثل الأكراد والعلويين، في المقابل، تعمل تركيا على مواجهة التهديدات الأمنية في شمال سوريا من خلال تعزيز وجودها العسكري وتقديم صفقات مشتركة مع النظام السوري.

وتابع الدكتور عز العرب قائلًا إن التحديات الداخلية للنظام السوري تشمل مسائل كبيرة، مثل إعادة تشكيل الجيش السوري الذي يعاني من تعدد الخلفيات السياسية للمقاتلين فيه، بالإضافة إلى الأزمات الاقتصادية مثل تراجع قيمة العملة السورية والعقوبات الغربية.

التوافق المحلي والعدالة الانتقالية

وأشار الخبير بمركز الأهرام، إلى أن التوافق المحلي في سوريا يتطلب توافقًا بين الأطراف المختلفة حول إعداد دستور جديد وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، وهو ما يتطلب إتمام العدالة الانتقالية، التي تظل مسألة شائكة وسط التوترات السياسية القائمة.