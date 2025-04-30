عبدالمنعم سعيد: الحرب في غزة امتدت إلى سوريا ولبنان واليمن

كتب: أحمد عبد القادر

قال الدكتور عبدالمنعم سعيد، الكاتب والمفكر السياسي، إن الحرب في قطاع غزة امتدت إلى عدة دول منها لبنان واليمن وسوريا، مشيرا إلى أن التغيرات في سوريا كانت مرتبطة بعلاقاتها مع تركيا وإيران، ما جعلها منطقة ملتهبة، موضحا أن سوريا تواجه نظاما جديدا بقيادة رئيسها، مع استمرار وجود النظام القديم.

وأضاف في مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن إسرائيل لن تسمح للجيش السوري بالعودة إلى قوته السابقة، كما أن هناك محاولات لاستفزاز النظام السوري الجديد، مشيرا إلى أن النظام السوري لم يستوعب بعد كيفية التفاعل داخل دولة مؤسساتية في دمشق، مشددا على أن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، يواصل السعي لإعادة تشكيل المنطقة.

وأشار «سعيد» إلى أن السلطة السورية قد تلجأ إلى مجلس الأمن، لكن القرارات الصادرة لم تنفذ، خاصة في ظل تعامل إسرائيل، مدعومة بالولايات المتحدة، مع الوضع في المنطقة بلا مسؤولية، مؤكدا أن الحلول الوحيدة قد تأتي من المنظمات الدولية وتركيا، التي تشارك النظام السوري شرعية وجوده، لكنه حذر من أن أي إجراءات رادعة من جانب السلطة السورية قد تؤدي إلى توسيع الاحتلال الإسرائيلي للأراضي السورية.