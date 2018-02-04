موجز 3 صباحا| إغلاق "الإسكندرية الصحراوي".. وعودة الاتصالات شمال سيناء

تقدم "الوطن" موجز أخبار الـ3 صباحا، وتستعرض فيه أبرز ما نشر من أخبار خلال الـ3 ساعات الماضية، حيث أفادت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل لها، بأن إدارة المرور قررت إغلاق طريق الإسكندرية الصحراوي والعلمين الصحراوي وروض الفرج، بسبب الشبورة المائية.

من جهة أخرى، عادت شبكات المحمول والإنترنت لقرى ومدن شمال سيناء بعد انقطاع طوال نهار اليوم.

وقال مصدر بسنترال العريش، إن انقطاع الشبكات شمال العريش وغربها، ومدينتي الشيخ زويد، ورفح، وبعض الأجزاء من وسط سيناء.

وبقيت مدينتي الشيخ زويد ورفح بدون شبكات محمول بسبب انقطاع وأعطال في أبراج الاتصالات بالمدينتين، منذ شهور حتى اللحظات.

وإلى أبرز عناوين الأخبار:

عودة شبكات الاتصالات إلى قرى ومدن شمال سيناء

عاجل إغلاق طريق الإسكندرية الصحراوي والعلمين وروض الفرج بسبب الشبورة

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