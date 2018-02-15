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الوطن

موجز التاسعة صباحا| تسجيل أعلى حصيلة ضحايا في أفغانستان.. وطقس اليوم

منذ 28 دقيقة
كتب: أحمد حامد دياب
موجز التاسعة صباحا| تسجيل أعلى حصيلة ضحايا في أفغانستان.. وطقس اليوم

أرشيفية

تقدم "الوطن" موجز أخبار الـ9 صباحا، وتستعرض فيه أبرز ما نشر من أخبار خلال الـ3 ساعات الماضية، حيث سقط نحو 2300 مدني بين قتيل وجريح في عمليات انتحارية وهجمات في أفغانستان عام 2017، في أعلى حصيلة تسجلها الأمم المتحدة حتى الآن في هذا البلد.

وأعلنت بعثة الأمم المتحدة، لمساعدة أفغانستان في تقريرها السنوي عن الضحايا المدنيين الصادر الخميس، أن 57 عملية انتحارية وغيرها من الاعتداءات أسفرت بصورة إجمالية عن سقوط 605 قتلى و1690 جريحا بزيادة 17% عن العام السابق، لتصبح الاعتداءات مع الألغام وغيرها من المتفجرات السبب الأول لسقوط القتلى والجرحى نتيجة النزاع في أفغانستان، تليها المعارك البرية.

من جهة أخرى، يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم، طقس معتدل شمالًا حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلًا، ويصل لحد الصقيع على وسط سيناء.

وقالت الأرصاد، إن السحب المنخفضة والمتوسطة تظهر على معظم الأنحاء، يصاحبها سقوط الأمطار على جنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على السواحل الشمالية، والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة تكون كثيفة أحيانًا.

وأضافت، أن الرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على أقصى الغرب تكون مثيرة للرمال والأتربة.

ومن المتوقع أن تصل درجة الحرارة الكبرى بالقاهرة لـ20 درجة مئوية، بينما تبلغ الصغرى 11 درجة مئوية.

"الأمم المتحدة" تسجل أعلى حصيلة ضحايا في أفغانستان.. 2300 مدني

"الأرصاد": طقس معتدل اليوم.. والعظمى في القاهرة 20 درجة

مصرع مواطن وإصابة آخر بعد إطلاق نيران عليهما حال عودتهما من عرس بأسيوط

مصرع طالب وإصابة آخر في مشاجرة بالأسلحة البيضاء داخل مركز "بلايستيشن"

قوافل دعوية بقرى المنيا لنبذ العنف والإرهاب

 

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