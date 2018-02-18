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الوطن

موجز 9 صباحا| "الخارجية" تعلق على تأجيل اجتماع سد النهضة.. وطقس اليوم

منذ 57 دقيقة
كتب: أحمد حامد دياب
موجز 9 صباحا| "الخارجية" تعلق على تأجيل اجتماع سد النهضة.. وطقس اليوم

وزير الخارجية

تقدم "الوطن" موجز أخبار الـ9 صباحا، وتستعرض فيه أبرز ما نشر من أخبار خلال الـ3 ساعات الماضية، حيث أفادت قناة "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل لها، بأن وزارة الخارجية أعلنت أنها تدرك الظروف التي دفعت إثيوبيا لطلب تأجيل الاجتماع الوزاري لسد النهضة.

وأكدت "الخارجية"، أنها تتطلع لأن يتم الالتزام بالإطار الزمني الذي حدده القادة لحل الخلافات حول سد النهضة.

من جهة أخرى، يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود طقس معتدل على كل الأنحاء نهارًا شديد البرودة ليلًا، يصل لحد الصقيع على وسط سيناء.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، ومناطق من الوجه البحري قد تمتد إلى القاهرة.

وقال خبراء الأرصاد، إن الرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على سيناء وشمال البلاد حتى القاهرة كما تنشط على البحر المتوسط ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

ومن المتوقع أن تصل درجة الحرارة الكبرى بالقاهرة لـ20 درجة مئوية، بينما تبلغ الصغرى 13 درجة مئوية.

عاجل "الخارجية": ندرك الظروف التي دفعت إثيوبيا لطلب تأجيل الاجتماع

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