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الوطن

موجز 6 صباحا| أبوشقة يلتقي أباظة وموسى لدعمه بانتخابات "الوفد"

اليوم AM 06:32
كتب: أحمد حامد دياب
موجز 6 صباحا| أبوشقة يلتقي أباظة وموسى لدعمه بانتخابات "الوفد"

المستشار بهاء أبوشقة

تقدم "الوطن" موجز أخبار الـ6 صباحا، وتستعرض فيه أبرز ما نشر من أخبار خلال الـ3 ساعات الماضية، حيث علمت "الوطن" من مصادر مطلعة عن عقد المستشار بهاء أبو شقة، السكرتير العام لحزب الوفد، والمرشح في انتخابات رئاسة الحزب، لقاء مع كل من الدكتور محمود أباظة، رئيس حزب الوفد السابق، وعمرو موسى الرئيس الشرفي للحزب، لمطالبتهم بدعمه في انتخابات رئاسة الحزب، المقرر إجراؤها 30 مارس الجاري.

وأضاف المصدر لـ"الوطن" أن المستشار بهاء أبو شقة، اتفق مبدئيا مع محمود أباظة رئيس الحزب السابق، على عودة المفصولين حال فوزه في انتخابات رئاسة "الوفد".

من جهة أخرى، حضر اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مساء أمس، إحتفالية مركز الفنون بمديرية الشباب والرياضة والتي أقيمت بمسرح المركز الثقافي الترفيهي، بحضور مهندس كامل أبو زهرة السكرتير العام للمحافظة، ودكتور علي أبو سمرة مدير عام مديرية الشباب والرياضة، ومحمد الدسوقي المستشار الثقافي للمحافظ.

وأشاد الغضبان، خلال حضور الاحتفالية، بالعروض الفنية المقدمة سواء للفنون الشعبية أو الموسيقى والكورال، كما أشاد بالعرض المسرحي "وعندك مواطن" الذي يهدف لحث المواطنين على المشاركة بالانتخابات الرئاسية المقبلة، وقرر صرف مكافأة مالية لهم.

وإلى أبرز عناوين الأخبار:

 

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