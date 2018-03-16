القنصل المصري باليابان لـ"الوطن": نسبة الإقبال على التصويت "رائعة"

قال إبراهيم سعيد، القنصل العام في السفارة المصرية في طوكيو، إن اليابان من أول دول العالم التي يتم فيها التصويت مبكرا، مشيرا إلى أن طاقم السفارة جهز نظام التصويت والإجراءات في تمام الساعة التاسعة صباحا، بتوقيت طوكيو والثانية صباحا بتوقيت القاهرة.

وأضاف سعيد في تصريحات خاصة لـ"الوطن": "الإقبال على التصويت بالانتخابات الرئاسية رائع بالمقارنة باستحقاقات انتخابية أخرى، وحقق نسبة ممتازة في الثلاث ساعات السابقة".

وأوضح سعيد أن إقبال الجالية المصرية، في اليابان خلال الساعات القليلة الماضية يؤكد على الإحساس بالمسؤولية، مشيرا إلى أنه رغم وجود لجنة واحدة فقط في اليابان ومقرها السفارة في طوكيو، إلا هذا لم يمنع المواطنين المقيمين في مدن أخرى بالحضور والتسجيل في السفارة والإدلاء بصوتهم.

وأكد أن هناك مؤشرا جيدا ظهر اليوم خلال عملية التصويت، حيث وجد مصريين يقيمون في دول أخرى غير اليابان، وحين زيارتهم لطوكيو حضروا في السفارة وسجلوا بياناتهم وصوتوا في الانتخابات الرئاسية.

وشدد على أن التحضير للانتخابات الرئاسية، بدأ منذ ثلاثة أسابيع والتأكد من أن السيستم لم يشوبه أي خطأ، لكن التواصل مع الجالية المصرية المقيمة في اليابان بدأ في فترة سابقة لهذا التاريخ، حيث تم تنشيط صفحة السفارة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بإرشادات مقدمة للمواطنين عن الانتخابات وكيفية التصويت والاجراءات كاملة، ما سهل عملية التصويت بالنسبة لمن حضروا للانتخاب.

وعن عدد الجالية المصرية في اليابان، قال إنها تتراوح من 700 إلى 1000 مواطن مصري بين دارسين ومقيمين، لكن حسب التقديرات اليابانية لعام 2017 فوصلت إلى 1200، بينهم الزائرين.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية للمصريين المقيمين في الخارج، اليوم، على أن تمتد لثلاثة أيام، تنتهي في 18 مارس، يدلي خلالها المواطنون بأصواتهم في مقار البعثات الدبلوماسية وعددها 139 بعثة في 124 دولة بمختلف أنحاء العالم، ويتنافس في الانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى.