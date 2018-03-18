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الوطن

صحفي يشتكي من احتجازه والتعدي عليه داخل مدرسة ابتدائي بإمبابة

اليوم AM 07:21
كتب: أحمد حامد دياب
صحفي يشتكي من احتجازه والتعدي عليه داخل مدرسة ابتدائي بإمبابة

الكاتب الصحفي جميل كراس

اشتكى الكاتب الصحفي، جميل كراس مدير تحرير مجلة "صباح الخير" من احتجازه داخل مدرسة الحرية الابتدائية بإمبابة؛ بواسطة مدير المدرسة وبعض العاملين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي في برنامجه "مانشيت القرموطي" المٌذاع عبر فضائية "النهار" أنه تم الاعتداء عليه داخل المدرسة أمام أبنائه الثلاثة، بعد تقدمه بشكوى ضد أحد المدرسين لإجباره أبنائه على تنظيف حوش المدرسة.

وقال كراس، إنه تعرض لاعتداء لفظي وبدني وقام بعمل تقرير طبي عن بعض الإصابات الموجودة بذراعه، وأن مدير المدرسة ومساعدته وبعض العاملين تعدوا عليه واحتجزوه بعد تحريض المدرس الذي قدم الشكوى ضده.

وناشد مدير تحرير صباح الخير الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة نقيب الصحفيين بالتدخل للحصول على حقه وحق أبنائه.

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