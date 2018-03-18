"الأرصاد": ارتفاع في درجات الحرارة.. والعظمى في القاهرة 32 درجة

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يشهد طقس، اليوم، ارتفاع في درجات الحرارة، ليسود طقس حار على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارًا، بارد ليلًا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية الخفيفة صباحًا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا.

والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على شمال البلاد، حتى شمال الصعيد، تكون مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على غرب البحر المتوسط مما يؤدي إلى إضطراب الملاحة البحرية هناك.

من المتوقع أن تصل درجة الحرارة الكبرى بالقاهرة لـ32 درجة مئوية، بينما تبلغ الصغرى 16 درجة مئوية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة على بعض المحافظات المصرية، والعواصم العربية: