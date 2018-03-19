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الوطن

موجز الظهيرة| فوز بوتين بولاية رابعة.. وطقس شديد البرودة

منذ 8 دقيقة
كتب: دينا عبدالخالق
موجز الظهيرة| فوز بوتين بولاية رابعة.. وطقس شديد البرودة

بوتين

تنشر "الوطن" موجزًا لأهم أنباء الساعة الثانية عشر ظهرًا، حيث قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه يسود طقس شديد الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، اليوم، فيما يسود طقس دافئ على السواحل الغربية، وذلك خلال ساعات النهار، ويسود طقس بارد ليلاً على كافة الأنحاء.

فيما ارتفع الدولار مقابل سلة للعملات الكبرى، اليوم، مع ترقب المتعاملين لاجتماع السياسة النقدية الأول لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" جيروم باول، هذا الأسبوع وفي الوقت الذي تظل الأسواق فيه عرضة للخطر بفعل زيادة تهديد الحماية التجارية.

كما ​وصل الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، مقر الرئاسة الموريتانية، للقاء الرئيس محمد ولد عبدالعزيز رئيس الجمهورية الموريتانية.

 

عاجل اللجنة الانتخابية الروسية: 67% نسبة المشاركة وبوتين حصل على 76%

 

"الأرصاد": الطقس شديد الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية اليوم

كثافات مرورية أعلى كوبري أكتوبر

عاجل وزير خارجية بريطانيا: نفي موسكو تسميم العميل الروسي المزدوج عبث

بعد قليل.. بدء محاكمة ريهام سعيد بتهمة التحريض على خطف الأطفال

الدولار يرتفع عالميا مع ترقب نتائج اجتماع "المركزي الأمريكي"

عاجل بغداد تقر دفع رواتب الموظفين في إقليم كردستان العراق

"الداخلية": اختيار حجاج القرعة بالحاسب الآلي لضمان الشفافية

موسى مصطفى موسى: سأتخذ إجراءات قانونية ضد كل المغرضين من أعداء الوطن

وزير المالية: نتوقع نمو الاقتصاد 5.4% في الربع الثالث من 2017 - 2018

الطيب يصل قصر الرئاسة الموريتاني للقاء الرئيس محمد ولد عبد العزيز

 

 

 

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