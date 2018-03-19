موجز الظهيرة| فوز بوتين بولاية رابعة.. وطقس شديد البرودة

تنشر "الوطن" موجزًا لأهم أنباء الساعة الثانية عشر ظهرًا، حيث قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه يسود طقس شديد الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، اليوم، فيما يسود طقس دافئ على السواحل الغربية، وذلك خلال ساعات النهار، ويسود طقس بارد ليلاً على كافة الأنحاء.

فيما ارتفع الدولار مقابل سلة للعملات الكبرى، اليوم، مع ترقب المتعاملين لاجتماع السياسة النقدية الأول لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" جيروم باول، هذا الأسبوع وفي الوقت الذي تظل الأسواق فيه عرضة للخطر بفعل زيادة تهديد الحماية التجارية.

كما ​وصل الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، مقر الرئاسة الموريتانية، للقاء الرئيس محمد ولد عبدالعزيز رئيس الجمهورية الموريتانية.

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