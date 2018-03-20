موجز الـ9 صباحا| ساويرس يتحدث عن شعبية السيسي.. وطقس اليوم

تقدم "الوطن" موجز أخبار الـ9 صباحا، وتستعرض فيه أبرز ما نشر من أخبار خلال الـ3 ساعات الماضية، حيث أثنى رجل الأعمال سميح ساويرس على القرارات الاقتصادية الصعبة، التي اتخذتها الحكومة، وأهمها قرار تعويم الجنيه المصري أمام الدولار.

وقال ساويرس، خلال لقائه مع الإعلامي خيري رمضان في برنامج "مصر النهاردة" المٌذاع عبر فضائية "مصر الأولى": "لما يكون عندك غرغرينا ولازم تقطع الصباع، أهو الحركة بتاعت التعويم كأنها كده".

وتابع: "مع إنها علقة جامدة لكل الشعب، لكن كان لازم حد يديهم الدواء المر ده عشان يبقى فيه أمل إنه يخف، مع أنه هياخد وقت".

وعن تأثير القرارات الاقتصادية على شعبية الرئيس عبدالفتاح السيسي، قال ساويرس: "دفع تمن جزء من شعبيته والناس مش واخدة بالها أن اللي يضحى بالشعبية عشان الصح، مفروض شعبيته تزيد، هو مستبيع وقال هصلحها يعني هصلحها، والنتايج هتظهر لكن هتاخد وقت لكن الناس مستعجلة".

من جهة أخرى، يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية حار على الوجه البحري، والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا بارد ليلًا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد، تكون كثيفة على بعض المناطق.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا والرياح معتدلة أغلبها شمالية غربية.

ومن المتوقع أن تصل درجة الحرارة الكبرى بالقاهرة لـ29 درجة مئوية، بينما تبلغ الصغرى 22 درجة مئوية.

الأرصاد: طقس اليوم حار.. والعظمى في القاهرة 29 درجة مئوية

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