موجز 3 صباحا| حصة مصر في "ظهر".. وعكاشة يدعو للمشاركة بالانتخابات

تقدم "الوطن" موجز أخبار الـ3 صباحا، وتستعرض فيه أبرز ما نشر من أخبار خلال الـ3 ساعات الماضية، حيث قال المهندس طارق الملا، وزير البترول، إنه من حق الشريك الأجنبي أن يتصرف في حصته بحقل "ظهر" كيفما يشاء.

وأضاف الملا، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن شركة إيني الإيطالية باعت حصة من العائد على رأس المال في حقل ظهر لشركات أجنبية.

من جهة أخرى، طالب الدكتور أحمد عكاشة، أستاذ الطب النفسي، بالمشاركة بكثافة في الانتخابات الرئاسية 2018.

وقال عكاشة، خلال حواره مع السيناريست مدحت العدل، مقدم برنامج "موعد مع الرئيس"، الذي يُذاع عبر فضائية "الحياة": "اللي مينزلش الانتخابات عنده خدش في الهوية الوطنية".

وأضاف: "المواطن المصري له حقوق وعليه واجبات، فكما يحصل على حقوقه ويطالب بها، يجب أن يؤدي ما عليه من واجبات، وعمومًا فإن الشعب المصري واعٍ بدرجة كافية ليقرر المشاركة في الانتخابات".

وإلى أبرز عناوين الأخبار:

الملا: المواطن يشارك بـ1850 جنيها لتوصيل الغاز والدولة تتحمل الباقي

عكاشة: "اللي مينزلش الانتخابات عنده خدش في الهوية الوطنية"

والد مريم ضحية لندن: "لو حادث بنتي حصل في مصر كان المتهمين اتطحنوا"

خبير اقتصادي: قرار تعويم الجنيه محفز للاستثمار وينشط حركة التصدير

وزير البترول: حصة مصر من حقل "ظهر" لن تقل عن 40%

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