موجز التاسعة| "الشيوخ الأمريكي" يقر قانونا فيدراليا.. وطقس حار اليوم

تقدم "الوطن" موجز أخبار الـ9 صباحا، وتستعرض فيه أبرز ما نشر من أخبار خلال الـ3 ساعات الماضية، حيث أقر مجلس الشيوخ الأمريكي الجمعة قانون إنفاق بقيمة 1,3 تريليون دولار تجنبا لإغلاق ثالث للمؤسسات الفيدرالية لعام 2018.

وأقر القانون منتصف ليل الخميس الجمعة بحصوله على 65 صوتا مقابل 32. وسيحال إلى البيت الأبيض ليوقعه الرئيس دونالد ترامب الذي أكد مساعدوه أنه يدعم القانون.

من جهة أخرى، يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يستمر الطقس شديد الحرارة، اليوم، على كافة الأنحاء نهارًا معتدل ليلًا.

بينما يبدأ الانخفاض غربًا ويتقدم نحو الداخل في نهاية الفترة، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا مع فرصة لسقوط الامطار غربًا.

والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على أغلب الأنحاء، تكون مثيرة للرمال والأتربة تصل إلى حد العاصفة على بعض المناطق، كما تنشط على خليج السويس في نهاية الفترة مما يؤدي إلى إضطراب الملاحة البحرية هناك.

من المتوقع أن تصل درجة الحرارة الكبرى بالقاهرة لـ38 درجة مئوية، بينما تبلغ الصغرى 19 درجة مئوية.

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