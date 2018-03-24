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الوطن

نقيب الصحفيين عن "قوائم الإرهاب" القطرية: أثبتت أنها داعمة للإرهاب

منذ 57 دقيقة
كتب: شريف سليمان
نقيب الصحفيين عن "قوائم الإرهاب" القطرية: أثبتت أنها داعمة للإرهاب

عبدالمحسن سلامة

قال عبدالمحسن سلامة، نقيب الصحفيين، إن إدراج قطر بعض الأشخاص والمنظمات على قوائم الإرهاب يثبت أنها داعمة لها، مضيفًا: "قطر رأت أن الإرهاب سينتهي، لهذا أدرجتهم على قوائم الإرهاب لغسل أيديها من الدماء التي أراقها هؤلاء الإرهابيون".

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية منة فاروق، مقدمة برنامج "مساء دريم"، الذي يُذاع عبر فضائية "دريم"، أن هناك 14 مطلبًا من جانب دول المقاطعة، ولهذا فإن الدول العربية لن تستجيب للإجراء الأخير لقطر إلا بعد استجابتها لهذه المطالب. 

وتابع، أن أمير قطر سيلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وربما يريد أن يظهر له تعاون بلاده للقضاء على الإرهاب.

وأردف: "قطر مثل والي عكا، الذي ينفذ كان مخططات الأجانب في المنطقة، لكنهم تخلصوا منه في نهاية المطاف".

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