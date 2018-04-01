وزير البيئة: "الحكومة تلجأ للشركات المساهمة في إدارة المخلفات"

قال الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، أنه تم وضع نظام لتنفيذ المنظومة بكافة المحافظات، حيث تم إختيار محافظات "كفر الشيخ، الغربية، قنا، وأسيوط" كمرحلة أولى منه، نظرًا للتعاون مع الاتحاد الأوروبى والحكومة السويسرية والألمانية، بتمويل 60 مليون يورو، مما يساهم في بدء العمل بالمشروع.

أضاف وزير البيئة، أن الحكومة لجأت الشركة المساهمة لإدارة المخلفات لعدم وجود شركات وطنية قادرة على المنافسة، فضلًا عن مشاركة متعهدي القمامة، والجمعيات الأهلية بالمحافظات تحت إشراف الوزراة، مشيرًا إلى تحديد عناصر البنية التحتية المطلوبة للمنظومة، والتى تشمل 300 منطقة خدمة، كل منطقة تكون نسبة سكانها 300 ألف نسمة، ومحطة ترحيل لكل منطقة خدمة، ومصنع تدوير لكل منطقتين خدمة، ومدفن صحي لكل 6 مناطق خدمة.

أوضح وزير البيئة، أن خدمات التحصيل للوحدات السكنية الحالىة غير مناسب، لكن القانون ينص على آلية جديدة لضمان وجود التمويل المطلوب لتنفيذ المشروع ، وبشكل لا يؤدي إلى إضافة أعباء مالية جديدة على كاهل الواطن، وأنه سيتم التحصيل بالتنسيق مع وزارة الكهرباء.

جاء ذلك خلال زيارته لمحافظة كفر الشيخ، برئاسة اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، وذلك لمناقشة المخطط الرئيسي لمنظومة إدارة المخلفات بمحافظة كفر الشيخ بالإضافة إلى مناقشة عدد من الملفات البيئية، بحضور الدكتورة ناهد يوسف رئيس جهاز المخلفات الصلبة بالوزارة، المحاسب محمد أبوغنيمة وكيل الوزارة السكرتير العام المساعد، الدكتور محمد إسماعيل مساعد الوزير لبرنامج المخلفات، المهندس أحمد خليل، مدير مشروع المخلفات.