الباز: "منع وصول مياه النيل لمصر مستحيل.. كان مفروض إحنا اللي السد"

أكد عالم الجيولوجيا، الدكتور فاروق الباز، استحالة منع مياه النيل من الوصول إلى مصر بسبب سد النهضة.

وأضاف الباز، خلال لقائه مع الإعلامية رشا نبيل في برنامج "مصر النهاردة" المٌذاع عبر فضائية "مصر الأولى": "أننا في مصر تنازلنا عن دورنا في إفريقيا منذ قرابة 60 عاما".

وأكد الباز، أنه كان يجب على مصر أن تقوم ببناء سد النهضة في إثيوبيا: "إحنا اللي نعمل لهم السد، ونسافر لهم ونقول لهم أنا أخوك وأنا باني أحسن سد في العالم، وهبني لك أخوه وهاخد منك نص التمن، لأننا أخوان، وكان إحنا اللي المفروض نبني السد".