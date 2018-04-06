تسجيل الدخول

الوطن

الباز: "منع وصول مياه النيل لمصر مستحيل.. كان مفروض إحنا اللي السد"

منذ 59 دقيقة
كتب: أحمد حامد دياب
الباز: "منع وصول مياه النيل لمصر مستحيل.. كان مفروض إحنا اللي السد"

سد النهضة

أكد عالم الجيولوجيا، الدكتور فاروق الباز، استحالة منع مياه النيل من الوصول إلى مصر بسبب سد النهضة.

وأضاف الباز، خلال لقائه مع الإعلامية رشا نبيل في برنامج "مصر النهاردة" المٌذاع عبر فضائية "مصر الأولى": "أننا في مصر تنازلنا عن دورنا في إفريقيا منذ قرابة 60 عاما".

وأكد الباز، أنه كان يجب على مصر أن تقوم ببناء سد النهضة في إثيوبيا: "إحنا اللي نعمل لهم السد، ونسافر لهم ونقول لهم أنا أخوك وأنا باني أحسن سد في العالم، وهبني لك أخوه وهاخد منك نص التمن، لأننا أخوان، وكان إحنا اللي المفروض نبني السد".

أخبار متعلقة

فاروق الباز: من لا ينتج ما يأكله لا يستحق الاحترام

فاروق الباز: من لا ينتج ما يأكله لا يستحق الاحترام
الباز: عملت "نقاش" لحين حصولي على عمل بالجامعة

الباز: عملت "نقاش" لحين حصولي على عمل بالجامعة
فاروق الباز: عبدالناصر عين وزير للتعليم العالي لم يدخل الجامعة أصلا

فاروق الباز: عبدالناصر عين وزير للتعليم العالي لم يدخل الجامعة أصلا
فاروق الباز: نسبة الأمية في مصر "مصيبة علمية"

فاروق الباز: نسبة الأمية في مصر "مصيبة علمية"
فاروق الباز: على الدولة دعم الشباب وتقديم يد العون لهم

فاروق الباز: على الدولة دعم الشباب وتقديم يد العون لهم
وزيرة الهجرة: فاروق الباز حافظ على تدينه رغم تبحره في علوم الفضاء

وزيرة الهجرة: فاروق الباز حافظ على تدينه رغم تبحره في علوم الفضاء
جامعة عين شمس تمنح فاروق الباز الدكتوراة الفخرية

جامعة عين شمس تمنح فاروق الباز الدكتوراة الفخرية

التعليقات

«الوطن» في صدارة الفائزين بـ«الصحافة العربية»

أحدث الأخبار

رامي جان: "أيمن نور طغى وتجبر وشوية شوية يقول أنا ربكم الأعلى"

رامي جان: "أيمن نور طغى وتجبر وشوية شوية يقول أنا ربكم الأعلى"

"السكة الحديد" تعلن انتظام حركة القطارات على خط "القاهرة - الإسكندرية"

"السكة الحديد" تعلن انتظام حركة القطارات على خط "القاهرة - الإسكندرية"

"القوى العاملة": صرف 85 ألف جنيه لورثة عامل عن فترة عمله في السعودية

"القوى العاملة": صرف 85 ألف جنيه لورثة عامل عن فترة عمله في السعودية

جورج وسوف ونجوى كرم فى «ليالى الربيع» فى طابا

جورج وسوف ونجوى كرم فى «ليالى الربيع» فى طابا

الحماة حماة حتى لو كانت ملكة

الحماة حماة حتى لو كانت ملكة

اختيارات الوطن

مصر تبدأ الطريق إلى «الاقتصاد الرقمى»

مصر تبدأ الطريق إلى «الاقتصاد الرقمى»

بروفايل| رونالدو.. أسطورة تعشق الإبداع

بروفايل| رونالدو.. أسطورة تعشق الإبداع

«عبير»: رموز سرية فى غرفة «خالد» تكشف اشتراكه فى اللعبة التى دفعته للانتحار

«عبير»: رموز سرية فى غرفة «خالد» تكشف اشتراكه فى اللعبة التى دفعته للانتحار

شاش وقطن وجبيرة مع الباعة الجائلين أمام مستشفى الموظفين بإمبابة : الشىء لزوم الشىء

شاش وقطن وجبيرة مع الباعة الجائلين أمام مستشفى الموظفين بإمبابة : الشىء لزوم الشىء

"الحوت الأزرق" بوابة الموت.. لعب ينتهي بانتحار

"الحوت الأزرق" بوابة الموت.. لعب ينتهي بانتحار

الأكثر قراءة

عاجل