حبيب يشهد قداس عيد القيامة بمطرانية بني سويف

شهد المهندس شريف حبيب، محافظ بني سويف، قداس عيد القيامة المجيد بمطرانية بني سويف، وذلك مشاركة للأخوة الأقباط أفراحهم بعيد القيامة المجيد، حيث كان في استقباله نيافة الأنبا غبريال مطران بني سويف، على رأس جمع كبير من الآباء والكهنة والقساوسة.

وقدم حبيب التهنئة لجموع الحاضرين، متمنيا أن يكون عيدا وفرحة على كل المصريين.

حضرالقداس مساعد وزير الداخلية ومدير أمن بني سويف اللواء جرير مصطفى، رئيس جهاز الأمن الوطني ببني سويف، والمقدم عمرو محمد علي نائب المستشار العسكري للمحافظة، وعدد من أعضاء مجلس النواب، واللواء عصام العلقامي السكرتير العام، واللواء خميس أبو الفضل السكرتير العام المساعد، والمحاسب محمود مغربي رئيس المدينة، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وفي مستهل عظته، أعرب الأنبا غبريال مطران بني سويف، عن تقديره وكامل شكره للمشاركين في قداس أمس، وفي مقدمتهم المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف وحرصه الدائم على التواجد في كل المناسبات، وأثنى نيافته على الجهد الكبير الذي تقوم به الشرطة بأجهزتها الأمنية، والتي أثمرت عن قدرة الأقباط من المصريين على الفرح بأعيادهم في أمن وسلام.