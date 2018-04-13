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الوطن

البابا تواضروس للرئيس البرتغالي: تحسن أوضاع الأقباط في عهد السيسي

منذ 40 دقيقة
كتب: مصطفى رحومة:
البابا تواضروس للرئيس البرتغالي: تحسن أوضاع الأقباط في عهد السيسي

البابا تواضروس

كشف البابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، تفاصيل لقائه مع الرئيس البرتغالي مارسيلو دى سوزا، الذي زار الكاتدرائية، ظهر اليوم، والتقى به بالمقر البابوي، قبل أن يزور الكنيسة البطرسية ويضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الحادث الإرهابي، الذي وقع نهاية 2016.

وقال البابا، في تصريحات للصحفيين بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، إنه أكد للرئيس البرتغالي على تحسن أوضاع الأقباط تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي للبلاد، نظرا لاهتمام الرئيس بمبدأ المساواة وتطبيق الدستور، معددا مظاهر ذلك عبر التواجد القبطي الكبير في مجلس النواب، وافتتاح كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد أنه شرح للرئيس البرتغالي أسرار الكنيسة السبع، والنظام الكنسي في مصر، نظرا لإطلاع الرئيس على التاريخ بشكل جيد، لافتا إلى أنه محب للحضارة المصرية.

وأوضح البابا تواضروس، أن الرئيس البرتغالي وجه إليه الدعوة لزيارة البرتغال، وأنه بدوره دعاه لتكرار زيارة مصر والأديرة المسيحية، للتعرف على الحياة الرهبانية عن قرب.

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