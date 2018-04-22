"التضامن" تستجيب للقرموطي وتوافق على علاج مدمن مخدرات

أعلن الإعلامي جابر القرموطي، استجابة وزارة التضامن الاجتماعي لعلاج شاب من إدمان المخدرات، ناشدت أمه الوزارة خلال مداخلة هاتفية ببرنامجه.

وقال عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، خلال مداخلة هاتفية مع القرموطي، مقدم برنامج "مانشيت القرموطي"، المُذاع عبر فضائية "النهار"، إن الشاب سيتلقى العلاج بالمجان، موضحًا أن البرنامج العلاجي يتراوح بين شهر و3 أشهر.

وتابع: "البرامج العلاجية فيها ألعاب رياضية وأنشطة مختلفة، ومفيش أي ألم".

وأعربت الأم عن سعادتها، خلال مداخلة هاتفية بالبرنامج، باستجابة الوزارة لمناشدتها، ووجهت الشكر لرئيس الجمهورية والوزارة ومقدم البرنامج.