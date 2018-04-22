تسجيل الدخول

الوطن

"التضامن" تستجيب للقرموطي وتوافق على علاج مدمن مخدرات

منذ 16 دقيقة
كتب: شريف سليمان
"التضامن" تستجيب للقرموطي وتوافق على علاج مدمن مخدرات

الإعلامي جابر القرموطي

أعلن الإعلامي جابر القرموطي، استجابة وزارة التضامن الاجتماعي لعلاج شاب من إدمان المخدرات، ناشدت أمه الوزارة خلال مداخلة هاتفية ببرنامجه. 

وقال عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، خلال مداخلة هاتفية مع القرموطي، مقدم برنامج "مانشيت القرموطي"، المُذاع عبر فضائية "النهار"، إن الشاب سيتلقى العلاج بالمجان، موضحًا أن البرنامج العلاجي يتراوح بين شهر و3 أشهر.

وتابع: "البرامج العلاجية فيها ألعاب رياضية وأنشطة مختلفة، ومفيش أي ألم". 

وأعربت الأم عن سعادتها، خلال مداخلة هاتفية بالبرنامج، باستجابة الوزارة لمناشدتها، ووجهت الشكر لرئيس الجمهورية والوزارة ومقدم البرنامج.

أخبار متعلقة

بالفيديو| القرموطي يظهر على الهواء بـ"حفاضة أطفال"

بالفيديو| القرموطي يظهر على الهواء بـ"حفاضة أطفال"
القرموطي منفعلا على إحدى مُعدات برنامجه: "بطلي سرسعة صوتك بيخرم ودني"

القرموطي منفعلا على إحدى مُعدات برنامجه: "بطلي سرسعة صوتك بيخرم ودني"
بالفيديو| جابر القرموطي يتعرض لموقف محرج على الهواء بسبب "منتحل شخصية"

بالفيديو| جابر القرموطي يتعرض لموقف محرج على الهواء بسبب "منتحل شخصية"
القرموطي يستنكر منع الصحفيين من دخول "الزمالك": "مش داخلين الكعبة"

القرموطي يستنكر منع الصحفيين من دخول "الزمالك": "مش داخلين الكعبة"
القرموطي: إحالة الإعلامية انتصار الغريب للتحقيق بسبب مداخلتها معي

القرموطي: إحالة الإعلامية انتصار الغريب للتحقيق بسبب مداخلتها معي
بالفيديو| ردا على البرلمان.. القرموطي يظهر بـ"عربة فول" على الهواء

بالفيديو| ردا على البرلمان.. القرموطي يظهر بـ"عربة فول" على الهواء
القرموطي عن "حادث وسط سيناء": "إحنا قاعدين بنقزقز لب ومش داريين بحاجة"

القرموطي عن "حادث وسط سيناء": "إحنا قاعدين بنقزقز لب ومش داريين بحاجة"

التعليقات

عمومية الزمالك تثور ضد

أحدث الأخبار

وفقا لقواعدها.. كيف يفوز "صلاح" بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي؟

وفقا لقواعدها.. كيف يفوز "صلاح" بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي؟

"التضامن" تستجيب للقرموطي وتوافق على علاج مدمن مخدرات

"التضامن" تستجيب للقرموطي وتوافق على علاج مدمن مخدرات

نقيب الصيادلة: الأدوية منتهية الصلاحية تقدم للمريض بطريقة غير مباشرة

نقيب الصيادلة: الأدوية منتهية الصلاحية تقدم للمريض بطريقة غير مباشرة

أمير صلاح الدين: الغناء بفرقة "بلاك تيما" وحده يكفيني ماديا

أمير صلاح الدين: الغناء بفرقة "بلاك تيما" وحده يكفيني ماديا

بالصور| القرموطي يظهر بقفص برتقال على الهواء: "محدش عاوز فص؟"

بالصور| القرموطي يظهر بقفص برتقال على الهواء: "محدش عاوز فص؟"

اختيارات الوطن

  تعرف على المشوار التدريبي لـ «جروس» مدرب الزمالك الجديد

  تعرف على المشوار التدريبي لـ «جروس» مدرب الزمالك الجديد

نيللي بصبغة شعر ومي تطل بالحجاب.. 10 مسلسلات بطولة نسائية في رمضان

نيللي بصبغة شعر ومي تطل بالحجاب.. 10 مسلسلات بطولة نسائية في رمضان

شاهد| أم تغني لطفلها المصاب بالتوحد

شاهد| أم تغني لطفلها المصاب بالتوحد "شو حلو" بلغة الإشارة

جلابية وبيجامة وتي شيرت صلاح.. "هندسة بورسعيد" في وداع "5 سنين مذاكرة"

جلابية وبيجامة وتي شيرت صلاح.. "هندسة بورسعيد" في وداع "5 سنين مذاكرة"

رسالة إسرائيل لمتظاهري العودة بالعربي ورد فلسطيني بالعبري:واحدة بواحدة

رسالة إسرائيل لمتظاهري العودة بالعربي ورد فلسطيني بالعبري:واحدة بواحدة

الأكثر قراءة

عاجل