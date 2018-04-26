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الوطن

رئيس الوزراء يوجه بوضع مشكلة المرور في الاعتبار أثناء التقلبات الجوية

منذ 9 دقيقة
كتب: وائل سعد
رئيس الوزراء يوجه بوضع مشكلة المرور في الاعتبار أثناء التقلبات الجوية

رئيس الوزراء يوجه بمراجعة طاقات التشغيل لمحطات الرفع

قال اللواء أبوبكر الجندي وزير التنمية المحلية، إن رئيس الوزراء وجه بمراجعة طاقات التشغيل لمحطات الرفع ووضع تصور لمصادر كهرباء بديلة أثناء الأزمات، كما وجه رئيس الوزراء بأن تكون المحولات مؤمنة للتقليل من آثار التقلبات الجوية.

وأضاف الجندي خلال مؤتمر صحفي عقب انتهاء مجلس المحافظين بمقر مجلس الوزراء، أن المهندس شريف إسماعيل وجه بوضع مشكلة المرور في الاعتبار أثناء وجود اي تقلبات جوية، لافتا إلى أنه تم رصد أكثر من 3 مليارات جنيه لاستكمال عدد من المشروعات بكافة المحافظات.

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